Στην Ελλάδα θα βρεθεί ο Εμανουέλ Μακρόν, ώστε να ανανεωθεί η Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Αμυνα και την Ασφάλεια, η οποία λήγει εντός τους έτους.

Ο κ. Μαρινάκης, που μίλησε στο ertnews, επιβεβαίωσε την άφιξη του προέδρου της Γαλλίας, ενώ δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η ημερομηνία άφιξης.

«Θα ανακοινωθεί μόλις οριστικοποιηθούν τα προγράμματα των δύο ηγετών» είπε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του κ. Μαρινάκη

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgp1nlr4purt?integrationId=40599v1wlakx6ykh}