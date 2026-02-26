H νεαρή μαθήτρια έπεσε από την ταράτσα του κτιρίου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κατάγματα.

Συναγερμός σήμανε στο Ναύπλιο σήμερα το απόγευμα όταν 15χρονη έπεσε από ύψος στο εγκαταλελειμμένο κτίριο του παλιού «Ξενία» στην Ακροναυπλία. Σύμφωνα με το argolika.gr η ανήλικη βρέθηκε τραυματισμένη στη βεράντα του κτιρίου, με τις αρχικές ενδείξεις να κάνουν λόγο για πτώση από την ταράτσα. Το σημείο είναι δυσπρόσιτο, γεγονός που δυσχέρανε την επιχείρηση προσέγγισης. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν την 15χρονη στο νοσοκομείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρει κατάγματα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της. Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Εικόνες από το σημείο όπου βρέθηκε η 15χρονη