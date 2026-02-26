Άμεση η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα στο εξώδικο του Γρηγόρη Δημητριάδη.

Για απόπειρα εκβιασμού μέσω αγωγών και μηνύσεων κατηγορεί ο Αλέξης Τσίπρας τον Γρηγόρη Δημητριάδη, με αφορμή της δηλώσεις του σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές.

Σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζει ότι η αποστολή εξωδίκων και νομικών ενεργειών συνιστά προσπάθεια χειραγώγησης της δικαιοσύνης, προκαλώντας πλήγματα στη δημοκρατία.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

Πληροφορήθηκα πριν από λίγο ότι ο πρωθυπουργικός ανιψιός, μου απέστειλε εξώδικο για τις δηλώσεις μου σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές.

Ουσιαστικά επιχειρεί να εκβιάσει και εμένα με αγωγές και μηνύσεις, όπως έχει πράξει και με σειρά δημοσιογράφων, προκειμένου να σωπάσουν για το διπλό έγκλημα σε βάρος της δημοκρατίας: Τις παράνομες υποκλοπές που οργανώθηκαν στο Μαξίμου από τον κύριο Μητσοτάκη και τον ίδιο, καθώς και τη συγκάλυψή τους, που ωστόσο σκόνταψε σήμερα στην απόφαση του μονομελούς πλημελειοδοκείου.

Ενημερώνω λοιπόν τόσο τον αποστολέα του εξωδίκου όσο και τον θείο του, ότι η διεύθυνση και τα στοιχεία μου τους είναι γνωστά.

Αναμένω από αύριο τις αγωγές και τις μηνύσεις τους.

Δεν πρόκειται όμως επουδενί να σιωπήσω.

Γιατί δεν είναι θέμα προσωπικό, αφορά την ίδια τη δημοκρατία.

Άλλωστε το καθεστώς του φόβου, της σιωπής και της χειραγώγησης της δικαιοσύνης που έχουν επιχειρήσει να επιβάλουν στον τόπο, δεν είναι πια ακλόνητο.

Και ο φόβος, είναι πια εμφανές, αλλάζει στρατόπεδο.

{https://www.facebook.com/tsiprasalexis/posts/pfbid02qBeNtNt6LGvTMZR5ugUkF3Ca7VP7Ud3dUQtk5D1ogA6UykujWYVwyVjmRTHnqdgUl}

Το εξώδικο του κ. Δημητριάδη προς τον κ. Τσίπρα

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας, τόνισε:

«126 χρόνια και 8 μήνες για καθέναν από τους τέσσερις κατηγορούμενους της δίκης των υποκλοπών.

Δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο.

Ο ηθικός και ο εκτελεστικός αυτουργός.

Αυτός που σκέφτηκε και αυτός που οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας.

Ο ένας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και ο άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης.

Μετά τη σημερινή εξέλιξη όμως, δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν και οι πραγματικοί υπαίτιοι.

Και στο λαό και στη δικαιοσύνη.