Η επικαιροποίηση των ΚΑΔ γίνεται κατ’ εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων και προϊόντων.

Στην αυτόματη επικαιροποίηση και αντιστοίχιση των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καλύπτοντας περίπου 1,9 εκατομμύρια ΑΦΜ με ενεργές δραστηριότητες. Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο της πλήρους εναρμόνισης με τα νέα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2026.

Η μετάβαση στους νέους κωδικούς θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από την ΑΑΔΕ και, σε πρώτο στάδιο, δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους φορολογουμένους. Η επικαιροποίηση των ΚΑΔ γίνεται κατ’ εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων και προϊόντων, και ειδικότερα της νέας έκδοσης NACE Αναθεώρηση 2.1, η οποία έχει ήδη τεθεί σε ισχύ αντικαθιστώντας την NACE Αναθεώρηση 2, καθώς και της CPA Αναθεώρηση 2.2, που αφορά την αναθεώρηση της Ταξινόμησης Προϊόντων ανά Δραστηριότητα σύμφωνα με τον νέο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση θα αφορά το σύνολο των 1,9 εκατομμυρίων ΑΦΜ. Για περίπου 1,7 εκατομμύρια περιπτώσεις θα πραγματοποιηθεί απευθείας αντιστοίχιση ενός υφιστάμενου κύριου ΚΑΔ σε έναν νέο κωδικό, ενώ για περίπου 200.000 ΑΦΜ, όπου η κύρια δραστηριότητα αντιστοιχεί σε περισσότερους από έναν νέους ΚΑΔ, η Αρχή θα ορίσει αυτόματα έναν κύριο και τους υπόλοιπους ως δευτερεύουσες δραστηριότητες.

Η αυτόματη μετάβαση στους νέους κωδικούς θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2026. Κατά το διάστημα αυτό δεν θα είναι δυνατή η διενέργεια ενάρξεων, μεταβολών ή διακοπών εργασιών για φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και για νομικές οντότητες. Μετά την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα έως την 1η Ιουνίου 2026 να επισκοπήσουν τους νέους ΚΑΔ μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να προχωρήσουν σε επικαιροποίηση των στοιχείων της δραστηριότητάς τους.

Ενδεικτικά, μια ατομική επιχείρηση με κύριο ΚΑΔ «47.19 Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα» θα ενταχθεί αυτόματα στο νέο σύστημα ταξινόμησης από την ΑΑΔΕ. Εάν ο συγκεκριμένος παλαιός ΚΑΔ αντιστοιχεί πλέον σε έναν μόνο νέο κωδικό, η επιχείρηση θα αποκτήσει αυτόματα τον νέο κύριο ΚΑΔ χωρίς καμία ενέργεια από τον φορολογούμενο.

Αν όμως ο ίδιος παλαιός ΚΑΔ αντιστοιχεί σε περισσότερους νέους ΚΑΔ, για παράδειγμα σε διακριτές κατηγορίες λιανικού εμπορίου τροφίμων και λοιπών ειδών, η ΑΑΔΕ θα ορίσει έναν από αυτούς ως κύριο και τους υπόλοιπους ως δευτερεύοντες, με δυνατότητα μεταγενέστερης διόρθωσης από την επιχείρηση μέσω της πλατφόρμας myAADE έως την 1η Ιουνίου 2026.