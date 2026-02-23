Η ανακοίνωση του Συμβουλίου Περιοχής Πελοποννήσου της ΚΝΕ.

Ένα μεγάλο πανό με σύνθημα «ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ – ΧΑΪΔΑΡΙ – ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ. ΟΡΘΙΟΙ, ΑΛΥΓΙΣΤΟΙ, ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ!» κρέμασαν σήμερα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στον ιστορικό χώρο της γνωστής ΑΚΡΟ, της Ακροναυπλιάς στο Ναύπλιο, με αφορμή τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας για τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Συμβουλίου Περιοχής Πελοποννήσου της ΚΝΕ:

«Κάθε φορά που διαβαίνουμε αυτόν τον δρόμο που οδηγεί στην Ακροναυπλία μας πιάνει το ίδιο σφίξιμο από περηφάνια, το ίδιο ρίγος από συγκίνηση, η ίδια αποφασιστικότητα ότι θα καταφέρουμε στο τέλος η εργατική τάξη να νικήσει, με το ΚΚΕ μπροστάρη και καθοδηγητή.

Η πλειοψηφία των Ηρώων της Καισαριανής ήταν Ακροναυπλιώτες, καθώς από αυτό το χώρο εξόντωσης πέρασε σχεδόν όλος ο “ανθός του ελληνικού λαού”, εκατοντάδες στελέχη και μέλη του ΚΚΕ, των αντιστασιακών Οργανώσεων, της ΟΚΝΕ. Η Ακροναυπλία που ήταν ενετικό φρούριο μετατρέπεται στις 16 Φλεβάρη του 1937 από τη δικτατορία του Μεταξά σε φυλακή με σκοπό να συγκεντρώσει εκεί τα στελέχη του ΚΚΕ, να απομονώσει τους χιλιάδες εξόριστους από τους αγωνιστές ηγέτες και έτσι, χωρισμένους, να χτυπήσει όλους τους εξόριστους και φυλακισμένους με την πείνα, την τρομοκρατία ώστε να τους αναγκάσει – όπως πίστευε – να υπογράψουν “δηλώσεις μετανοίας” , αποκήρυξης του ΚΚΕ και των ιδανικών τους. Με την κατάληψη της Ελλάδας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το αστικό Μεταξικό καθεστώς παρέδωσε τους 636 δεσμώτες της Ακροναυπλίας στις δυνάμεις Κατοχής, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να εκτελεστούν στην συνέχεια ως “αντίποινα” για τη δράση του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, όπως ακριβώς έγινε και στην αιματοβαμμένη Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944.

“Τέτοια παλικάρια γεννά η ταξική πάλη, τέτοιους ηγέτες διαμορφώνει η πρωτοπορία της, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας”

Από την περιοχή της Πελοποννήσου κατάγονται δεκάδες εκτελεσμένοι της Καισαριανής, άλλοι γεννημένοι εδώ, άλλοι ξεριζωμένοι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Πολλοί ακόμα έδρασαν στο Μοριά με απόφαση του Κόμματος και έδωσαν όλες τους τις δυνάμεις στον αγώνα.

Εμείς, τα μέλη της ΚΝΕ διδασκόμαστε και εμπνεόμαστε από το παράδειγμά τους. Πολλοί μάθαμε την ιστορία τους μέσα από τις διηγήσεις των προγόνων μας, από τις οικογενειακές φωτογραφίες. Κάθε φορά που ρωτάγαμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας “ποιος είναι αυτός στην φωτογραφία”, πάντα μας απάνταγαν με ένα χαμόγελο και μία περηφάνια πως “αυτός είναι ο καλύτερος του χωριού, αυτόν τον σκοτώσανε γιατί πολέμησε για το δίκιο, έμεινε Κουκουές για πάντα“. Άλλοι γνωρίσαμε την ιστορία, που μας κρύβουν τα σχολικά βιβλία, μέσα από τη συμμετοχή μας στους σημερινούς αγώνες ή μέσα από τη μελέτη των ιστορικών ντοκουμέντων, μέσα από τα δεκάδες μνημεία που στήνει το ΚΚΕ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, που είναι ποτισμένη με το αίμα των αγωνιστών.

Αυτοί είναι οι Ήρωες και τα πρότυπά μας. Καθήκον και σκοπός μας είναι όλη η νέα γένια να μάθει τις ιστορίες τους, να μάθει την Ιστορία μας, να γράψουμε νέες χρυσές σελίδες στην Ιστορία κρατώντας αυτό το αιματοβαμμένο κόκκινο νήμα.

Τι κι αν περάσανε δεκάδες χρόνια, ποτέ η ιστορία του τιμημένου ΚΚΕ, των μελών του, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του Δ.Σ.Ε , της ΟΚΝΕ δεν πέρασε στην λήθη. Ποτέ δεν έσβησε η μνήμη και το δίκιο του αγώνα. Ποτέ δεν θα ξεχαστεί τίποτα και κανείς τους. Γιατί το Κόμμα μας κράτησε, γιατί το Κόμμα μας δεν τα δίπλωσε, γιατί το Κόμμα μας έχει ρίζες ποτισμένες με αίμα σε αυτή τη χώρα, γιατί το Κόμμα μας έχει Πρόγραμμα και σκοπούς επαναστατικούς. Σε όποιο σημείο και να κοιτάξεις σε αυτό τον τόπο, αν υψώσεις το βλέμμα σου θα δεις την ηρωική ιστορία του ΚΚΕ, στον Ταΰγετο, στον Πάρνωνα, στο Μαίναλο, στους δρόμους της απελευθερωμένης Καλαμάτας, στην Κόρινθο, στην Σπάρτη, στις φυλακές της Ακροναυπλίας και της Τρίπολης.

Η μεγαλύτερη τιμή για τους 200 της Καισαριανής είναι η καθημερινή αταλάντευτη πάλη για τον πιο όμορφο στόχο της ανθρωπότητας: την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Είναι η συνέχιση του δικού τους αγώνα, μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Το Συμβούλιο Περιοχής Πελοποννήσου της ΚΝΕ ανακοινώνει την έναρξη άμιλλας στρατολογίας νέων στην ΚΝΕ με ορίζοντα τον εορτασμό της φετινής Πρωτομαγιάς σε εκδήλωση που θα γίνει στην Ακροναυπλία. Στόχος μας είναι να οργανωθούν δεκάδες νέοι και νέες στην Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, να τιμήσουμε με τον πιο δυνατό τρόπο τη θυσία χιλιάδων Κομμουνιστών.

Οι 200 της Καισαριανής δε μας ζητούν να τους τιμήσουμε, μας ζητούν να συνεχίσουμε στον δρόμο που χάραξαν, να συνεχίσουμε καθημερινά να συγκρουόμαστε με το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα, να συνεχίσουμε να βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής μέχρι την τελική νίκη, τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό!

Σε κάθε σχολείο, πανεπιστήμιο, χώρο δουλειάς, γειτονιά να διαδώσουμε την ιστορική αλήθεια, το κάλεσμα να βαδίσουμε στα βήματα των ηρώων του λαού μας, να κρατήσουμε σφιχτά το νήμα της πάλης για την ανατροπή. Διαδίδουμε πλατιά τις σχετικές εκδόσεις του Κόμματός μας που αποτελούν σημαντικό όπλο στα χέρια της νεολαίας. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την επιτυχία του Πανελλαδικού Διαγωνισμού Συλλογικής Ερευνητικής Εργασίας για μαθητές και μαθήτριες που μπορεί να συμβάλλει στη γνωριμία με την ιστορία του τόπου μας.

Καλούμε τα μαθητικά συμβούλια, τους φοιτητικούς συλλόγους, άλλους φορείς της νεολαίας, να πάρουν πολύμορφες πρωτοβουλίες τιμής αλλά και γνώσης, όπως ιστορικούς περιπάτους, στην Ακροναυπλία, στις Φυλακές της Τρίπολης, προβολές σχετικών ταινιών κ.λπ.

“Στον θάνατο ατρόμητοι, με βλέμμα καθαρό, αυτά τα ντοκουμέντα ανήκουν στον λαό!”».

