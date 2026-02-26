«Οι ανάγκες της Σίφνου δεν μπορούν να καλυφθούν από 2 μόνο γιατρούς», δήλωσε η δήμαρχος.

Για την κατάσταση που επικρατεί με την παιδίατρο στην Σίφνο μίλησε η δήμαρχος του νησιού, Μαρία Ναδάλη.

Σύμφωνα με την ίδια, η παιδίατρος έχει καταθέσει αίτηση μετάθεσης στο Νοσοκομείο της Χίου, η οποία την παρούσα περίοδο βρίσκεται υπό εξέταση.

«Η εξέλιξη αυτή έχει κάνει άνω-κάτω το νησί, γιατί έρχεται να συνδυαστεί με το γεγονός ότι το νησί για πολλά χρόνια πριν το 2020 ήταν χωρίς παιδίατρο. Αυτήν τη στιγμή πραγματικά έχουν όλοι κινητοποιηθεί, προσπαθώντας να τη μεταπείσουν», δήλωσε στην εκπομπή «Αταίριαστοι».

«Φυσικά είναι προσωπική επιλογή του κάθε γιατρού να διαλέξει πού θέλει να υπηρετήσει», συμπλήρωσε η κα. Ναδάλη, η οποία ενημέρωσε πως στη Σίφνο υπάρχουν πάνω από 500 παιδιά, όπως και πάρα πολύ κόσμος το καλοκαίρι. «Και τον χειμώνα λόγω των ανεπαρκέστατων ακτοπλοϊκών δρομολογίων υπάρχει ανάγκη να έχουμε κι άλλη ιατροφαρμακευτική κάλυψη - που δεν έχουμε - και το καλοκαίρι φυσικά οι τόσες πολλές ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν από 2-3 γιατρούς».

Η κα.Ναδάλη ολοκλήρωσε λέγοντας:

«Πρέπει να δοθούν επιπλέον κίνητρα και από το υπουργείο και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που να είναι ασφαλές. Πρέπει να υπάρχει μια εγρήγορση 24 ώρες το 24ωρο. Χρειάζεται και 2ος παιδίατρος».