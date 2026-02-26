«Ο εκφασισμός είναι εδώ, μεγεθύνεται, υποβαστάζει το νέο παρακράτος της κυβέρνησης Μητσοτάκη» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, έκανε δηλώσεις κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια στην Ευελπίδων, αναφερόμενος στη δίκη για τον άγριο ξυλοδαρμό του στα Εξάρχεια πριν σχεδόν τρία χρόνια, μπροστά στη σύντροφό του Δανάη Στράτου και πάνω από δέκα συντρόφους του ΜέΡΑ25 και του DiEM25.

Ο κ. Βαρουφάκης κατήγγειλε ότι ενώ ο τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, είχε ανακοινώσει τη «ταυτοποίηση» των φερόμενων δραστών, τα θύματα στερήθηκαν το δικαίωμα να τους αναγνωρίσουν. Η διαδικασία αναγνώρισης πραγματοποιείται μόλις σήμερα, σε μια δίκη που τελικά αναβλήθηκε. «Μόνο ανακριτικές αρχές που υπονομεύουν τους θεσμούς της Δικαιοσύνης δεν επιτρέπουν για 3 χρόνια στο θύμα να αναγνωρίσει τους φερόμενους δράστες», τόνισε.

«Ο τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Θεοδωρικάκος, εντός ημερών ανακοίνωνε στα μέσα ότι «ταυτοποίησαν» τους δράστες. Σε εμάς βέβαια, στη Δανάη και σε εμένα, μας στέρησαν το δικαίωμα να τους ταυτοποιήσουμε! Μόλις σήμερα, μου ζητήθηκε να έρθω να καταθέσω στο Δικαστήριο και να αναγνωρίσω τους φερόμενους ως δράστες – μία δίκη που τελικά αναβλήθηκε. Μόνο ανακριτικές αρχές που υπονομεύουν τους θεσμούς της Δικαιοσύνης δεν επιτρέπουν για 3 χρόνια στο θύμα το δικαίωμα να αναγνωρίσει τους φερόμενους δράστες.

Ο ίδιος κατήγγειλε ότι το μιντιακό σύστημα παρουσίασε το περιστατικό ως «ενδοοικογενειακή βία», προσπαθώντας να περάσει την ψευδή εντύπωση ότι το χτύπημα προήλθε από «δικούς του». Παράλληλα κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με πρωταγωνιστές τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ότι εργαλειοποιούν τη Δικαιοσύνη για πολιτικούς σκοπούς.

«Κι όλα αυτά την ώρα που το μιντιακό σύστημα βυσσοδομεί παρουσιάζοντας εκείνο το χτύπημα ως «ενδοοικογενειακή βία», προσπαθώντας να περάσει στον κόσμο το ψέμα ότι ο Βαρουφάκης χτυπήθηκε από δικούς του – ότι αυτά παθαίνει όποιος μπλέκεται με αναρχοκομμούνια στα Εξάρχεια. Τότε, ο κ. Θεοδωρικάκος και η κυβέρνηση Μητσοτάκη δρομολόγησαν την υπονόμευση της σημερινής δίκης. Σήμερα, η ίδια κυβέρνηση Μητσοτάκη, με πρωταγωνιστές αυτή τη φορά τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη και τον κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, εργαλειοποιούν και πάλι τη Δικαιοσύνη και τη διασύρουν κι αυτή τη φορά δικάζοντας εμένα (!)» τόνισε χαρακτηριστικά.

Προειδοποίηση για εκφασισμό και νέο παρακράτος

«Πίσω και από αυτή τη φάρσα, κρύβεται ο μοναδικός τους στόχος, ο οποίος δεν είναι άλλος από το να κλείσουν το μάτι στην Ακροδεξιά λέγοντάς τους ότι στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να ψηφιστεί φασιστικό κόμμα – εκπροσωπείται μια χαρά από τη Νέα Δημοκρατία η οποία προωθεί τον εκφασισμό μέσα στα έγκατα της κυβέρνησης και του κράτους. Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου προς όλες κι όλους, δημοκράτες, αστούς φιλελεύθερους, κεντρώους, ριζοσπάστες της Αριστεράς, τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο εκφασισμός είναι εδώ, μεγεθύνεται, υποβαστάζει το νέο παρακράτος της κυβέρνησης Μητσοτάκη.»

Κάλεσε όλους τους δημοκράτες, φιλελεύθερους, κεντρώους, ριζοσπάστες της Αριστεράς και τον αντιεξουσιαστικό χώρο να σταθούν απέναντι στην κυβέρνηση και να υπερασπιστούν τη Δημοκρατία. Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 κατέληξε: «Δεν θα σταματήσουμε έως ότου η Δικαιοσύνη γίνει κανονικότητα» και υπογράμμισε ότι θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό όσων πλήττονται από πρακτικές της κυβέρνησης που αποσκοπούν στην αποπροσανατολιστική χειραγώγηση της κοινωνίας.

Η ανάρτηση του Γιάνη Βαρουφάκη

