Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας έξι σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 10:00 ανακοίνωσε η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του μέσου «THEMA».
Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν εντολής της αστυνομίας, κλειστοί θα παραμείνουν οι σταθμοί:
- Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός
- Δημοκρατίας
- Βενιζέλου
- Αγίας Σοφίας
- Σιντριβάνι και
- Πανεπιστήμιο
Επιπλέον στις 28 Φεβρουαρίου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ), ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.