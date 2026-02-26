Δείτε ποιοι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης δεν θα λειτουργήσουν το Σάββατο.

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας έξι σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 10:00 ανακοίνωσε η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του μέσου «THEMA».

Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν εντολής της αστυνομίας, κλειστοί θα παραμείνουν οι σταθμοί:

Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός

Δημοκρατίας

Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Σιντριβάνι και

Πανεπιστήμιο

Επιπλέον στις 28 Φεβρουαρίου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ), ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.