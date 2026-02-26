Η υπόθεση των δεσμευμένων ακινήτων ανάγεται στο 2018, όταν η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διέταξε τη δέσμευση όλων των εταιρικών ακινήτων μεγάλης αξίας της Folli Follie ΑΕΒΤΕ, παράλληλα με εκείνα της οικογένειας Κουτσολιούτσου.

Σαφείς διευκρινίσεις για το καθεστώς των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, τις δικαστικές εξελίξεις και τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί οικονομικές καταστάσεις παρείχε η διοίκηση της Folli Follie OPSCO (FF OpsCo), απαντώντας σε πρόσφατα δημοσιεύματα. Όπως επισημαίνεται, η σημερινή διοίκηση λειτουργεί αποκλειστικά εντός του πλαισίου της δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης και σε συνεργασία με τους εκλεγμένους εκπροσώπους των ομολογιούχων πιστωτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υπόθεση των δεσμευμένων ακινήτων ανάγεται στο 2018, όταν η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διέταξε τη δέσμευση όλων των εταιρικών ακινήτων μεγάλης αξίας της Folli Follie ΑΕΒΤΕ, παράλληλα με εκείνα της οικογένειας Κουτσολιούτσου. Η αιτιολογία βασίστηκε στον ισχυρισμό ότι τα κεφάλαια των ομολογιούχων πιστωτών αποτελούσαν προϊόν απάτης, θέση που η εταιρεία αμφισβήτησε εξαρχής, τονίζοντας ότι τα κεφάλαια προήλθαν από νόμιμους διεθνείς πιστωτές μέσω θεσμικών διαδικασιών έκδοσης ομολόγων.

Η εταιρεία προσέφυγε επανειλημμένα στη Δικαιοσύνη, επισημαίνοντας ότι τα επίμαχα ακίνητα είχαν αποκτηθεί πριν από το 2007, δηλαδή πριν από την περίοδο που εξετάζεται στο κατηγορητήριο, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι η μεταβίβασή τους στις νέες εταιρείες αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εξυγίανσης και την αποζημίωση των ζημιωθέντων πιστωτών. Τον Σεπτέμβριο του 2023, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών έκανε δεκτό το αίτημα, κρίνοντας ότι η αποδέσμευση εξυπηρετεί τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και το ταμειακό συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου, δεδομένου ότι στα ακίνητα υπάρχουν υποθήκες υπέρ του.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή αναιρέθηκε μεταγενέστερα από τον Άρειο Πάγο, έπειτα από αίτηση του Αντεισαγγελέα και για τυπικούς λόγους που συνδέονται με την εκκρεμότητα της ποινικής δίκης. Η υπόθεση επανήλθε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, το οποίο, χωρίς να εξετάσει την ουσία του αιτήματος, αποφάσισε τη δήμευση των ακινήτων. Η διοίκηση της εταιρείας υποστηρίζει ότι η απόφαση αυτή αγνόησε την αμετάκλητη επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης και τα δικαιώματα των πιστωτών, ανατρέποντας την πάγια αρχή ότι προηγείται η ικανοποίηση των πιστωτών έναντι των μετόχων. Κατά της απόφασης έχει ασκηθεί νέα προσφυγή και η έκβαση αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της ποινικής δίκης σε δεύτερο βαθμό.

Η συνεχιζόμενη δέσμευση και δήμευση των ακινήτων, όπως αναφέρεται, έχει προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση της εξυγίανσης και απειλεί τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Η διοίκηση τονίζει ότι έχει εξαντλήσει κάθε δυνατό μέσο για την αποδέσμευση και αξιοποίηση της περιουσίας, συμμεριζόμενη την αγωνία και την απογοήτευση των πιστωτών για τη μακρόχρονη εκκρεμότητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, υπενθυμίζονται και άλλες περιπτώσεις δεσμεύσεων ρευστότητας. Τον Μάιο του 2020 δεσμεύτηκε μέρισμα ύψους 2 εκατ. ευρώ από θυγατρική στη Βουλγαρία, το οποίο είχε αποφασιστεί για την κάλυψη επειγουσών αναγκών ρευστότητας και είχε εγκριθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Παρά τη νομιμότητα της διαδικασίας, το ποσό παραμένει δεσμευμένο μέχρι σήμερα. Αντίστοιχα, τον Οκτώβριο του 2018 δεσμεύτηκε τραπεζικός λογαριασμός της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περίπου 1 εκατ. ευρώ, λόγω εσφαλμένης διαβίβασης εγγράφου από την ελληνική Οικονομική Εισαγγελία προς τις βρετανικές αρχές, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει βρεθεί αρμόδια αρχή για την αποδέσμευσή του.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των νέων εταιρειών, η FF OpsCo υπογραμμίζει ότι μοναδική ουσιαστική εκκρεμότητα παραμένει η μεταβίβαση των ακινήτων που προβλέπεται από τη συμφωνία εξυγίανσης και η οποία καθυστερεί αποκλειστικά λόγω της μη αποδέσμευσής τους από τις δικαστικές αρχές. Οι ομολογιούχοι πιστωτές εκπροσωπούνται από τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους, ενώ τρίτα πρόσωπα χωρίς θεσμικό ρόλο δεν εκφράζουν το σύνολο των πιστωτών. Η διοίκηση σημειώνει ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά ατόμων που, όπως αναφέρει, διακινούν επανειλημμένα ανακριβείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς.

Τέλος, αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις, η εταιρεία εξηγεί ότι η FF OpsCo απέκτησε το ενεργητικό και παθητικό της Folli Follie ΑΕΒΤΕ βάσει Ισοζυγίου Μεταβίβασης, το οποίο έπρεπε να ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου απαιτούνταν πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της μεταβιβάζουσας εταιρείας, οι οποίες δεν κατέστη δυνατό να εγκριθούν λόγω άρνησης του βασικού μετόχου να εγκρίνει τις καταστάσεις του 2019. Η έλλειψη ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων καθυστέρησε τον έλεγχο του Ισοζυγίου Μεταβίβασης και, κατ’ επέκταση, τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της FF OpsCo.

Η διοίκηση καταλήγει ότι η εταιρεία συνεχίζει να ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αναμένοντας την οριστική δικαστική κρίση που θα επιτρέψει την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης.