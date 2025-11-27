Η neobank του Άγγελου Φιλιππίδη, η «υπαναχώρηση» της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα δικαστικά μέτωπα της Folli Follie, η FINOM Payments και η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Η Financial Innovation Holding

Προ οκταμήνου η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (ΔΙΣ) της Εκκλησίας της Ελλάδος διέψευσε κατηγορηματικά πως εμπλέκεται στη δημιουργία ψηφιακής τράπεζας (neobank). Μετά τη διάψευση, ο εμπνευστής του εν λόγω σχεδίου, ο Γενικός Διευθυντής της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος και τιτουλάριος πλέον επίσκοπος Επιδαύρου, Νικόδημος Φαρμάκης, ο οποίος είχε ξεκινήσει τις σχετικές συζητήσεις με τον πρώην πρόεδρο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Άγγελο Φιλιππίδη αποχώρησε από το σχήμα της εταιρείας Financial Innovation Holding που θα έτρεχε την «ιερή fintech».

Ο Φαρμάκης υπέβαλε την παραίτηση του από Πρόεδρος της Financial Innovation Holding στις 2 Ιουλίου και αντικαταστάθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου στο ΔΣ της εταιρείας με τη θέση του να καταλαμβάνει ο Άγγελος Φιλιππίδης, με διπλό πλέον ρόλο (Πρόεδρος και CEO). Μαζί του στο ΔΣ της Financial Innovation Holding υπηρετούν σήμερα οι Θανάσης Ζαρκάδας, Νίκος Κουρής, Δημήτρης Ζερβός, και η Άννα Ηλιοπούλου. Φαίνεται πως η αποχώρηση Φαρμάκη και η μη εξασφάλιση της «ευλογίας» της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν έχει πτοήσει την πλευρά Φιλιππίδη. Το λέμε διότι με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17ης Οκτωβρίου 2025 εγκρίθηκε η έκδοση 1 εκατομμυρίου προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ και τιμής διάθεσης 35 ευρώ.

Η εταιρεία «άντλησε» έτσι συνολικά 35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις 1 εκατ. ευρώ εγγράφηκε στο μετοχικό κεφάλαιο, ενώ τα υπόλοιπα 34 εκατ. ευρώ καταχωρήθηκαν ως αποθεματικό υπέρ το άρτιο. Μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 1.149.470 ευρώ, κατανεμημένο σε 149.470 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ και 1.000.000 προνομιούχες μετοχές της ίδιας ονομαστικής αξίας αλλά τιμής διάθεσης 35 ευρώ. Λογιστικά, αυτό σημαίνει ότι για κάθε προνομιούχου μετοχή, μόνο το 1 ευρώ αυξάνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, ενώ τα 34 ευρώ αποτελούν πρόσθετο κεφαλαιακό αποθεματικό που ενισχύει τη συνολική καθαρή θέση της εταιρείας. Πρόκειται για συνηθισμένη πρακτική σε εταιρείες που επιδιώκουν να λάβουν άδεια τραπεζικής και επιθυμούν να δείξουν υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια χωρίς να αυξήσουν υπέρμετρα τον αριθμό των μετόχων με δικαίωμα ψήφου.

Οι προνομιούχες μετοχές της Financial Innovation Holding συνοδεύονται από σημαντικά οικονομικά προνόμια. Σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας, οι κάτοχοί τους έχουν όχι μόνο προτεραιότητα έναντι των κοινών μετόχων, αλλά και δικαίωμα να λάβουν πρώτοι το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στη μετοχή, δηλαδή και την ονομαστική αξία και το υπέρ το άρτιο. Επίσης, οι κοινές μετοχές αποκλείονται από οποιαδήποτε διανομή μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η ικανοποίηση των προνομιούχων. Καθοριστικής σημασίας είναι και η πρόβλεψη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ότι οι προνομιούχες μετοχές θα μετατραπούν υποχρεωτικά σε κοινές, εφόσον η εταιρεία λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό από την Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλη αρμόδια αρχή. Η μετατροπή θα γίνει με αναλογία μία προς μία, χωρίς δυνατότητα επιστροφής της υπεραξίας των 34 ευρώ ανά μετοχή.

Με άλλα λόγια, εάν η εταιρεία γίνει τράπεζα, οι προνομιούχοι θα μετατραπούν σε κανονικούς μετόχους με δικαίωμα ψήφου, ενώ το μεγάλο αποθεματικό υπέρ το άρτιο θα παραμείνει ως ενισχυτικό κεφάλαιο. Εάν οι προνομιούχες μετοχές μετατραπούν σε κοινές, η μετοχική σχέση της εταιρείας θα ανατραπεί πλήρως, καθώς οι σημερινοί κάτοχοι των προνομιούχων θα αποκτήσουν συντριπτική πλειοψηφία. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, οι υφιστάμενες 149.470 κοινές μετοχές θα αντιπροσωπεύουν μόλις περίπου το 13% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, ενώ το 1 εκατομμύριο προνομιούχες που θα μετατραπούν σε κοινές θα αναλογούν περίπου στο 87%.

Η Folli Follie

Συνεχίζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Β΄ Βαθμού η εκδίκαση της έφεσης των κατηγορουμένων στην υπόθεση Folli Follie, η οποία, μετά τη δικάσιμο της 25ης Νοεμβρίου 2025, διεκόπη για τις 18 Δεκεμβρίου 2025. Η διαδικασία αναμένεται να επαναληφθεί με τη συζήτηση επί των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων σχετικά με την παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας από τον ΕΦΚΑ, τον ΕΟΠΥΥ και το Υπερταμείο. Τα τρία αυτά νομικά πρόσωπα έχουν δηλώσει παράσταση για τα αδικήματα της απάτης, της πλαστογραφίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, ωστόσο οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή τους στη διαδικασία είναι αβάσιμη, επικαλούμενοι και πρόσφατη απόφαση του Πολιτικού Εφετείου που φέρεται να τους δικαιώνει έναντι του Υπερταμείου. Παράλληλα, στην υπόθεση παρίσταται και η ίδια η εταιρεία Folli Follie, υπό τη σημερινή της διοίκηση, η οποία με την έφεσή της ζητεί την αναίρεση του σκέλους της πρωτόδικης απόφασης που αφορά την αποδέσμευση συγκεκριμένων ακινήτων.

Η διοίκηση σχεδιάζει τη μεταβίβαση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων σε μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο, κίνηση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον ως προς τις επιχειρηματικές και νομικές της προεκτάσεις. Την ίδια στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχωριστή προκαταρκτική εξέταση σε βάρος του Γεώργιου Σάμιου, έπειτα από μήνυση του Δημήτρη Κουτσολιούτσου, για τη μη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της Folli Follie από το 2020 και μετά. Το διερευνώμενο αδίκημα αφορά το άρθρο 177 του ν. 4548/2018, το οποίο προβλέπει ποινή φυλάκισης για την παράλειψη δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων. Στο πλαίσιο της έρευνας έχει ήδη κληθεί να καταθέσει, σήμερα 27 Νοεμβρίου 2025, στέλεχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία μέχρι το 2023 αποτελούσε την αρμόδια εποπτική αρχή της Folli Follie, προτού η εταιρεία διαγραφεί από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου.

Η FINOM Payments B.V.

Ελληνικό έδαφος πάτησε η FINOM Payments B.V., εταιρεία ηλεκτρονικού χρήματος με έδρα το Άμστερνταμ, που αποτελεί αδειοδοτημένο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος από την Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας (De Nederlandsche Bank). Η FINOM Payments B.V. δραστηριοποιείται στην παροχή ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, προσφέροντας επιχειρηματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, πληρωμές SEPA, έκδοση εταιρικών καρτών, λύσεις διαχείρισης τιμολογίων και εργαλεία συνεργασίας με λογιστές.

Η εγκατάσταση του ελληνικού υποκαταστήματος της FINOM Payments B.V. καταχωρίστηκε επίσημα χθες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και οι κύριες δραστηριότητες που δηλώθηκαν αφορούν υπηρεσίες έρευνας αγοράς και βοηθητικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η άφιξη της FINOM Payments B.V. στην Ελλάδα αυξάνει τον ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα στον χώρο των neobank και των παρόχων ηλεκτρονικού χρήματος. Είναι φυσιολογικό η παρουσία ενός ακόμη αδειοδοτημένου ευρωπαϊκού ιδρύματος να προσθέτει πίεση σε υφιστάμενους παρόχους, όπως οι ελληνικές τράπεζες και οι fintech που δραστηριοποιούνται ήδη σε επιχειρηματικούς λογαριασμούς, πληρωμές SEPA και έκδοση καρτών.

Ο παράνομος στοιχηματισμός

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) προχώρησε στην έγκριση δύο σημαντικών δαπανών που αφορούν στη μελέτη της ελληνικής αγοράς τυχερών παιγνίων και τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για τις οικονομικές συναλλαγές στα διαδικτυακά παιχνίδια. Με τις σχετικές αποφάσεις, η Αρχή δρομολογεί παρεμβάσεις που στοχεύουν τόσο στην ενίσχυση του υπεύθυνου παιχνιδιού όσο και στην αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού, ενώ παράλληλα επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών που διέπουν τη συμμετοχή των παικτών στα online τυχερά παιχνίδια. Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκε δαπάνη 36.828 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο, τις τάσεις και τις προοπτικές της αγοράς τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα.

Η μελέτη θα εξετάσει επίσης τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕΕΠ στην προώθηση του υπεύθυνου παιχνιδιού και την καταπολέμηση του παράνομου στοιχηματισμού, σε συνάρτηση με τις εξελισσόμενες συμπεριφορές των παικτών. Παράλληλα, η ΕΕΕΠ αποφάσισε την έγκριση δεύτερης δαπάνης, ύψους 36.580 ευρώ με ΦΠΑ που αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση σχεδίου δράσης με αντικείμενο τον κανονιστικό εξορθολογισμό και τη βελτίωση του πλαισίου διενέργειας οικονομικών συναλλαγών στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. Το σχέδιο δράσης αποσκοπεί στη διαμόρφωση αποτελεσματικών παρεμβάσεων που θα θωρακίσουν τις διαδικασίες συναλλαγών, θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και θα υποστηρίξουν τον εποπτικό ρόλο της Αρχής.

Δαυίδ εναντίον Γολιάθ

Σε μια περίοδο κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν προωθούν αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο απέναντι σε πλατφόρμες όπως οι Temu, Shein, AliExpress και Trendyol, λόγω συστηματικών παραβιάσεων ευρωπαϊκών κανόνων και διάθεσης παράνομων ή μη συμμορφούμενων προϊόντων και η ΕΕ επιδιώκει την πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής και προϊόντικής νομοθεσίας ασφαλείας με αυστηρότερους τελωνειακούς ελέγχους και μηχανισμούς εποπτείας της αγοράς η «περιπέτεια» μιας ελληνικής εταιρείας δείχνει έμπρακτα γιατί ο έλεγχος σε κινεζικές και τουρκικές πλατφόρμες πρέπει να καταστεί στενότερος. Η υπόθεση ομοιάζει με την ιστορία του Δαυίδ εναντίον Γολιάθ.

Προ ημερών η ελληνική εταιρεία ενδυμάτων GRUPPO PAPARAZZI Βιοτεχνία Πλεκτών ΕΠΕ κέρδισε δικαστική διαμάχη που είχε κινήσει σε βάρος του τουρκικών συμφερόντων εμπορικού κολοσσού Trendyol, ο οποίος έχει έντονη δραστηριότητά στην ελληνική αγορά. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε στις 21 Νοεμβρίου 2025 προσωρινή διαταγή, με την οποία έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της ελληνικής εταιρείας και απαγόρευσε στην Trendyol τη χρήση και διακίνηση προϊόντων που φέρουν το εμπορικό σήμα «MASSARO», το οποίο ανήκει αποκλειστικά στη GRUPPO PAPARAZZI. Παράλληλα, επέβαλε χρηματική ποινή 10.000 ευρώ για κάθε μελλοντική παράβαση της διαταγής.

Η GRUPPO PAPARAZZI, εταιρεία με πολυετή παρουσία στην εμπορία ανδρικών ενδυμάτων και κατοχυρωμένες εμπορικές επωνυμίες, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη μέσω του δικηγόρου Γιάννη Σαμέλη ο πληρεξούσιος Δικηγόρος καταγγέλλοντας ότι η Trendyol διαθέτει στην ελληνική αγορά απομιμητικά προϊόντα μεγάλης έκτασης, τα οποία φέρουν το καταχωρημένο σήμα της εταιρείας. Στην αίτησή της, που εξετάστηκε ερήμην της καθ’ ης, η ελληνική πλευρά έκανε λόγο για ευθεία προσβολή της εμπορικής της ταυτότητας, διακινδύνευση της επιχειρηματικής της φήμης και παράνομες ανταγωνιστικές πρακτικές εις βάρος της. Το δικαστήριο υποχρέωσε προσωρινά την Trendyol να παύσει κάθε χρήση του σήματος «MASSARO» στα προϊόντα που εμπορεύεται εντός της ελληνικής επικράτειας και να σταματήσει τη διάθεση στην αγορά ενδυμάτων που φέρουν τόσο το σήμα όσο και τη λεκτική ένδειξη «MASSARO».

Η απόφαση αυτή αποτελεί το πρώτο δικαστικό μέτρο προστασίας ενόψει της κύριας δίκης που θα κρίνει οριστικά την υπόθεση. Παράλληλα με τα ασφαλιστικά μέτρα, η GRUPPO PAPARAZZI προχώρησε και σε ποινικές ενέργειες. Σύμφωνα με τις καταγγελίες της, έχουν ήδη καταμηνυθεί οι υπεύθυνοι της Trendyol για προσβολή εμπορικού σήματος, παραβίαση των κανόνων περί αθέμιτου ανταγωνισμού και απάτη, ενώ έχει κατατεθεί και αγωγή αποζημίωσης ύψους 500.000 ευρώ. Αυτό που πρέπει να τονισθεί είναι πως οι ενέργειές της GRUPPO PAPARAZZI δεν αποσκοπούν μόνο στην προάσπιση των δικών της δικαιωμάτων, αλλά και στη δημιουργία δεδικασμένου που θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τυχόν ανάλογες πρακτικές από μεγάλους διεθνείς παίκτες του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια τόσο στο αστικό όσο και στο ποινικό επίπεδο.

Οι προκλήσεις από τα IFRS και ESRS

Σε ειδική εκδήλωση της ΕΥ παρουσιάστηκαν χθες οι αλλαγές που διαμορφώνουν το νέο τοπίο στην εταιρική πληροφόρηση και στα λογιστικά πρότυπα, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών της αγοράς. Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Νατάσα Στάμου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, και ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών της HELLENiQ ENERGY, Βασίλης Τσάιτας, ανέλυσαν τις εξελίξεις που επηρεάζουν πλέον καθοριστικά τις επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης επισημάνθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) έχει εντείνει τον έλεγχο στην ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων και των αναφορών βιωσιμότητας.

Η αυξημένη αυτή προσοχή συνδέεται με το γεγονός ότι πολλές εταιρείες βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία προσαρμογής στα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα βιωσιμότητας (ESRS), με την ESMA να εντοπίζει πεδία στα οποία απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις. Παράλληλα, παρουσιάστηκε αναλυτικά το πρόσφατο κύμα τροποποιήσεων στα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IFRS). Οι αλλαγές αυτές αφορούν ζητήματα όπως η λογιστική αντιμετώπιση νομισμάτων με περιορισμένη δυνατότητα μετατροπής, η καταγραφή συμβολαίων ηλεκτρικής ενέργειας που επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες, οι μειωμένες γνωστοποιήσεις για θυγατρικές χωρίς δημόσια λογοδοσία, καθώς και η συνολική αναμόρφωση της παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων μέσω του νέου IFRS 18.