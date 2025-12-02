Ο κρίσιμος Φεβρουάριος για την Μάρμαρα Παυλίδης, η απάντηση της Folli Follie, η ΑΜΚ της Theon, η νέα εταιρεία της Δήμητρας Μέρμηγκα και η «αναβίωση» της Πειραϊκής Πατραϊκής

Η Μάρμαρα Παυλίδης

Κρίσιμο θεωρείται το διάστημα έως τις 5 Φεβρουαρίου για τη δικαστική τροπή της πολύκροτης ενδοοικογενειακής σύγκρουσης στον όμιλο Μάρμαρα Παυλίδης, καθώς η εισαγγελέας που ανέλαβε την υπόθεση στις 5 Νοεμβρίου καλείται να αποφασίσει αν θα ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος του Χριστόφορου Παυλίδη ή όχι. Η διαμάχη, που μαίνεται για περισσότερο από δύο χρόνια, έχει οδηγήσει τα αδέλφια του, Χριστίνα και Κυριάκο Παυλίδη, καθώς και δύο συγγενικά πρόσωπα, τον Αχιλλέα Χατζόπουλο και τη Μακρίνα Αθανασιάδου, να ζητήσουν την παρέμβαση της Δικαιοσύνης. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ο Χριστόφορος Παυλίδης μεθόδευσε την πώληση της εταιρείας στην ECM Partners έναντι 266 εκατ. ευρώ, προκειμένου, όπως καταγγέλλουν, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε λίγους μήνες αργότερα να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του ομίλου. Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, ο Χριστόφορος Παυλίδης φέρεται να υποβάθμισε συστηματικά την εικόνα των λατομείων –ιδίως των φημισμένων κοιτασμάτων λευκών δολομιτικών μαρμάρων Ariston και Sivec– παρουσιάζοντας ανακριβή στοιχεία αποθεμάτων και καλλιεργώντας την εντύπωση ότι η εταιρεία βρισκόταν σε πτωτική πορεία. Το κλίμα αυτό, όπως επισημαίνουν, οδήγησε τους μετόχους να θεωρήσουν ρεαλιστική την αποτίμηση των 266 εκατ. ευρώ. Λίγο μετά την πώληση, ο ίδιος επαναγόρασε την εταιρεία με βάση την ίδια αποτίμηση, γεγονός που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς τις πραγματικές αξίες των κοιτασμάτων και την πρόθεση πίσω από τις τότε εκτιμήσεις. Τα λατομεία της Μάρμαρα Παυλίδης, και ειδικότερα τα Ariston και Sivec, θεωρούνται επί δεκαετίες κορυφαίας ποιότητας, με πλούσια και μακράς διάρκειας κοιτάσματα και εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 40 χώρες. Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ότι αυτά τα δεδομένα είτε παραγνωρίστηκαν είτε υποεκτιμήθηκαν πλήρως στις κρίσιμες αποτιμήσεις, οδηγώντας σε τεχνητή συρρίκνωση της αξίας της εταιρείας. Από την πλευρά του, στο υπόμνημά του προς την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Δράμας στις 29 Οκτωβρίου, ο Χριστόφορος Παυλίδης φέρεται να αμφισβητεί ότι μια αποτίμηση μπορεί να θεωρηθεί «γεγονός» ικανό να στοιχειοθετήσει απάτη, υπογραμμίζοντας ότι βασίζεται σε υποκειμενικές παραδοχές και προβλέψεις. Παράλληλα, στο επίκεντρο των αντεγκλήσεων βρίσκεται και το δάνειο ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ που έλαβε ο Χριστόφορος Παυλίδης από την Εθνική Τράπεζα για την εξαγορά της εταιρείας, δάνειο το οποίο έχει εκτινάξει στα 15,3 εκατ. ευρώ τα ετήσια έξοδα τόκων του ομίλου. Σύμφωνα με τις καταγγελίες της οικογένειας, το δάνειο εγκρίθηκε χωρίς προσωπικές εγγυήσεις και με μοναδική εξασφάλιση τα διαθέσιμα της επιχείρησης, σαν να επρόκειτο για κλασική μοχλευμένη εξαγορά. Στη βάση αυτή εξαπολύουν επικρίσεις για το ρόλο της Εθνικής Τράπεζας, καθώς η απόφαση χορήγησης ενός τόσο υψηλού ποσού χωρίς προσωπικές εξασφαλίσεις, φαίνεται να στηρίχθηκε σε πόρισμα της PwC, το οποίο, κατά τους καταγγέλλοντες, περιείχε υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις για το επιχειρηματικό πλάνο και τις μελλοντικές χρηματοροές της εταιρείας. Όποια κι αν είναι η απόφαση της εισαγγελέως, η υπόθεση Μάρμαρα Παυλίδης φαίνεται πως θα μας απασχολήσει για καιρό…

Η Folli Follie

Στις 27 Νοέμβριου η στήλη είχε αναφερθεί στην Folli Follie κάνοντας αναφορά στη δίκη που συνεχίζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Β΄ Βαθμού, στο αίτημα της εταιρείας για την αποδέσμευση συγκεκριμένων ακινήτων από το δικαστήριο, στο σχέδιο για μεταβίβαση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων σε μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο, αλλά και σε προκαταρκτική εξέταση που είναι σε εξέλιξη για τη μη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της Folli Follie από το 2020 και μετά. Από την Διοίκηση της Folli Follie λάβαμε επιστολή που την παραθέτουμε αυτούσια και η οποία αποσαφηνίζει τα εξής:

«1. Υπάρχει συγκεκριμένο εγκεκριμένο σχέδιο εξυγίανσης από την ελληνική Δικαιοσύνη που προβλέπει με σαφήνεια και το πώς θα αξιοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία. Αυτές ακριβώς τις αποφάσεις επιδιώκει να υλοποιήσει η σημερινή διοίκηση. Στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού η εταιρεία έχει αναλάβει να μεταβιβάσει τα ακίνητα που έχουν δεσμευθεί για τις παρανομίες των Κουτσολιούτσων.

2. Είναι στα όρια της φαρσοκωμωδίας η προσπάθεια των καταδικασμένων για κακουργήματα σε βάρος του δημοσίου αλλά και των επενδυτών στην FF, από τη μια να μπλοκάρουν την έγκριση οικονομικών καταστάσεων και από την άλλη να εγκαλούν την διοίκηση για μη δημοσιοποίηση αυτών των καταστάσεων… Οι καταδικασμένοι ακόμα ελέγχουν την πλειοψηφία των μετοχών της FF Group. Στην Γενικη Συνέλευση της 19ης Φεβρουαρίου 2025 μάλιστα οι ίδιοι δεν ενέκριναν τις οικονομικές καταστάσεις του 2019 (για έτος που ασκούσαν τη διοίκηση…). Όπως είχε τονίσει και ο εκπρόσωπος της ελεγκτικής εταιρείας, η μη έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του 2019 επηρεάζει τη δημοσιοποίηση οικονομικών καταστάσεων και για τα επόμενα έτη. Οι καταστάσεις για τα έτη 2020, 2021, 2022 είναι έτοιμες.

3. Όσο δεν αποδεσμεύονται τα ακίνητα υπάρχει ο κίνδυνος καταγγελίας της σύμβασης εξυγίανσης. Αυτό θα οδηγήσει σε πτώχευση της εταιρείας και θα ματαιωθεί η εξυγίανση. Με την πτώχευση η εταιρεία επιστρέφει στους Κουτσολιούτσους, ενώ τα ακίνητα που θα βγουν σε πλειστηριασμό μπορούν να τα «χτυπήσουν» οι ίδιοι με χρήματα από το εξωτερικό.

4. Η διοίκηση της FF αντιμετωπίζει σειρά δικαστικών αγωγών από τους καταδικασμένους, με προφανή σκοπό να τους τρομοκρατήσει και να τους οδηγήσει στην αδράνεια και την παραίτηση. Ταυτόχρονα επιχειρείται η κατασυκοφάντηση τους με δυο στόχους: Να αποθαρρυνθούν οι επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά του Ομίλου και να ευνοηθούν όσοι επιδιώκουν την εκκαθάριση του Ομίλου για ίδιον όφελος…».

Η Theon International PLC

Οι αγορές υποδέχθηκαν χθες θετικά την ανακοίνωση της Theon International PLC για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου περίπου 150 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης. Η εταιρεία θα διαθέσει 8.624.645 νέες μετοχές με τιμή 17,40 ευρώ, επίπεδο που ενσωματώνει έκπτωση 30,8% σε σχέση με τον TERP των 25,15 ευρώ, όπως προέκυψε από το κλείσιμο της 28ης Νοεμβρίου στο Euronext Amsterdam. Αν και η μετοχή υποχώρησε άμεσα στο άκουσμα της είδησης στα 24,50 ευρώ, στη συνέχεια ανέκαμψε θεαματικά αγγίζοντας τα 26,75 ευρώ και καταγράφοντας ενδοσυνεδριακή άνοδο 9,18%. Η αντίδραση αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η τιμή διάθεσης της ΑΜΚ κρίθηκε από τους επενδυτές ιδιαίτερα ελκυστική σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης και τη θεωρητική τιμή μετά την αποκοπή δικαιωμάτων. Η ουσιαστική «έκπτωση» λειτούργησε ως κίνητρο συμμετοχής, ενώ το σχετικά περιορισμένο μέγεθος της αύξησης σε σύγκριση με την κεφαλαιοποίηση και τις προοπτικές του ομίλου περιόρισε τις ανησυχίες για αραίωση, ενισχύοντας το κλίμα εμπιστοσύνης. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα λάβουν ένα δικαίωμα προτίμησης για κάθε παλαιά μετοχή, με δυνατότητα απόκτησης μίας νέας για κάθε οκτώ δικαιώματα. Η αποκοπή πραγματοποιείται σήμερα, 2 Δεκεμβρίου, ενώ η ημερομηνία καταγραφής έχει οριστεί για τις 3 Δεκεμβρίου. Τα δικαιώματα θα διαπραγματεύονται έως τις 11 Δεκεμβρίου και η άσκησή τους θα ολοκληρωθεί στις 15 Δεκεμβρίου. Όσα δεν ασκηθούν θα μεταφερθούν σε ιδιωτική τοποθέτηση προς θεσμικούς επενδυτές, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής διάθεσης. Καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της έκδοσης θεωρείται η δέσμευση των Venetus Limited και CHRE Investments Limited —εταιρειών που ελέγχονται από τον ιδρυτή της Theon, Κρίστιαν Χατζημηνά— να καλύψουν περίπου 107 εκατ. ευρώ ή το 71% των νέων μετοχών. Η συμφωνία συνοδεύεται από περίοδο lock-up 180 ημερών για την εταιρεία και τους βασικούς μετόχους, με ορισμένες τυπικές εξαιρέσεις. Τα τελικά αποτελέσματα της έκδοσης θα ανακοινωθούν στις 15 Δεκεμβρίου, ενώ η εισαγωγή και διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου 2025.

Η D&A Live Concerts

Η Δήμητρα Μέρμηγκα, η σύζυγος του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, συνέστησε χθες την εταιρεία D&A Live Concerts Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, η D&A Live Concerts θα δραστηριοποιείται στο πεδίο της προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, τόσο σε στεγασμένους όσο και σε υπαίθριους χώρους, καθώς και στην οργάνωση συνεδρίων, εμπορικών εκθέσεων και πολιτιστικών ή επιστημονικών εκδηλώσεων.

Η Πειραϊκή Πατραϊκή

Προς έκπληξη μας, ξαφνικά χθες εμφανίσθηκε στο ΓΕΜΗ η Πειραϊκή Πατραϊκή Κλωστοϋφαντήρια Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία. Με ημερομηνία σύστασης 1η Δεκεμβρίου 2025 και με δηλωμένη κατάσταση «λύση- εκκαθάριση»! Δεν ξέρουμε εάν κάποιοι βρήκαν κωδικούς για να «παίξουν» στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θεώρησαν πως πρέπει να «αναβιώσουν» την ιστορική κλωστοϋφαντουργία που έχει βάλει λουκέτο από το 1996. Αυτό που ξέρουμε είναι πως ως εκπρόσωπος της Πειραϊκής Πατραϊκής εμφανίζεται στο ΓΕΜΗ ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ Finance Σπύρος Στεφανάτος. Για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι η ΕΤΒΑ Finance είχε βρεθεί στο επίκεντρο σκανδάλου, καθώς τα στελέχη της –μεταξύ αυτών και ο τότε επικεφαλής– είχαν την ευθύνη για τη διαχείριση των διαθεσίμων της εταιρείας. Αντί να επενδύουν τα κεφάλαια σε ρέπος ή ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, όπως όριζε η τότε νομοθεσία, επέλεγαν να τα τοποθετούν στο χρηματιστήριο.