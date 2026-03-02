Ο Θρασύβουλος Γιάτσιος άφησε το προσωπικό του αποτύπωμα στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

Πέθανε ο Θρασύβουλος Γιάτσιος, Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Αποτέλεσε μία εξέχουσα προσωπικότητα στον χώρο των Τεχνών, με πολυετή εμπειρία και σημαντική συμβολή στον πολιτισμό και στο θέατρο.

Η ανακοίνωση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον Θρασύβουλο Γιάτσιο, έναν άνθρωπο με βαθιά αγάπη για τον πολιτισμό και το θέατρο, με όραμα, ευαισθησία και αφοσίωση στο έργο του. Άφησε το προσωπικό του αποτύπωμα στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και σε όσους είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του. Η απουσία του αφήνει ένα μεγάλο κενό. Η μνήμη του, όμως, το έργο και το ήθος του θα συνεχίσουν να μας συνοδεύουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, η Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου (Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος») και ο Δημήτρης Εφραίμογλου (Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού) εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλειά του.

Ο Θρασύβουλος Γιάτσιος υπήρξε Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» από το 2008. Αποτέλεσε μία εξέχουσα προσωπικότητα στον χώρο των Τεχνών, με πολυετή εμπειρία και σημαντική συμβολή στον πολιτισμό και στο θέατρο.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τον κέρδισε ο Κινηματογράφος και έτσι βρέθηκε στο Μόντρεαλ του Καναδά, όπου εργάστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ αργότερα ανέλαβε τη Διεύθυνση του Ιδρύματος Κωνσταντίνου και Μάρκου Δοξιάδη, θέση που διατήρησε για δέκα χρόνια. Εν συνεχεία, διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, υπογράφοντας σειρά σημαντικών καλλιτεχνικών επιτυχιών.

Η έναρξη του «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» έγινε το 2008 με την παράσταση «Βιοπαλαιστής στη στέγη». Αξιοσημείωτη επιτυχία σημείωσε η παράσταση «Σμύρνη μου αγαπημένη», ένα έργο που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, συμπληρώνοντας τρία χρόνια συνεχών παραστάσεων (2014-2017), επιβεβαιώνοντας την αλάνθαστη καλλιτεχνική του διαίσθηση.

Το έργο του περιλαμβάνει πολλές ακόμη επιτυχημένες παραγωγές, όπως «100 χρόνια από τη γέννηση του Νίνο Ρότα» (2011), «Nίκη» (2017), «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ - Η ζωή του όλη» (2018), «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» (2018), «Όλιβερ Τουίστ» (2019), «Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη» (2019), «Ζορμπάς» (2022), «Το μυστικό της Κοντέσσας Βαλέραινας» (2023).

Ξεχωριστή θέση κατέχει, επίσης, η βραβευμένη από το κοινό του Αθηνοράματος παράσταση «Η ετυμηγορία» (2024), όπως επίσης και η φετινή μας παραγωγή «Το μεγάλο μας Τσίρκο» (2025), έργο που αποτέλεσε προσωπικό του στοίχημα.

Ιδιαίτερη καλλιτεχνική σφραγίδα άφησε στο θέατρο για παιδιά με τις παραστάσεις «Οι Άθλιοι» (2024) και «Η Παναγία των Παρισίων» (2025).

Θα τον θυμόμαστε πάντα για το χιούμορ του, το πείσμα του και την ευγένειά του.