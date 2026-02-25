Ο 17χρονος Παναγιώτης ποδοσφαιριστής της τοπικής ομάδας της Ηλιούπολης έφυγε αιφνίδια από τη ζωή.

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Ηλιούπολης για τον αδόκητο χαμό του 17χρονου ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Μάλλιου που έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας.

Όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ηλιούπολης μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα social media, η είδηση του θανάτου του 17χρονου αθλητή σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια της ομάδας και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «Η ΠΑΕ Ηλιούπολη θρηνεί τον αδόκητο χαμό του αθλητή της Κ17, Παναγιώτη Μάλλιου. Σε τέτοιες στιγμές, τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στο μέγεθος της απώλειας. Στεκόμαστε δίπλα στους γονείς και στους οικείους του με σεβασμό και απέραντη συμπαράσταση. Η σκέψη μας και οι προσευχές μας είναι μαζί τους. Καλό ταξίδι στο φως Παναγιώτη».

Εκτός από τους συναθλητές στο πένθος έχει βυθιστεί και η σχολική κοινότητα του 3ου ΓΕΛ όπου φοιτούσε ο 17χρονος Παναγιώτης. Όλοι έχουν να θυμούνται μόνο καλές αναμνήσεις από εκείνον. Μάλιστα αύριο, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου το σχολείο θα παραμείνει κλειστό ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να τον αποχαιρετήσουν δίνοντας παρών στην κηδεία του. Την σχετική ανακοίνωση αναστολής λειτουργίας του σχολείου έκανε ο Δήμος σημειώνοντας ότι «εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια για τον άδικο χαμό του 17χρονου παιδιού και ευχόμαστε καλή δύναμη στην οικογένεια για τον αιφνίδιο θάνατο που μας συγκλόνισε όλους.»

Ο Δήμος Ηλιούπολης αποφασίζει την αναστολή των μαθημάτων στο σχολικό συγκρότημα του 3ου Γενικού Λυκείου Ηλιούπολης (ΓΕ.Λ) Ηλιούπολης, την Πέμπτη 26/02/2026, λόγω της ξαφνικής απώλειας του Παναγιώτη Μάλλιου, 17χρονου μαθητή του σχολείου και προκειμένου να παραστούν ο σύλλογος Διδασκόντων και οι μαθητές στην εξόδιο ακολουθία.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 στις 11.00 π.μ στο Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων και μετά θα ακολουθήσει η Κηδεία στο κοιμητήριο του Παλαιού Φαλήρου.

Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια για τον άδικο χαμό του 17χρονου παιδιού και ευχόμαστε καλή δύναμη στην οικογένεια για τον αιφνίδιο θάνατο που μας συγκλόνισε όλους.





