Η νηπιαγωγός έχει στραφεί στη Δικαιοσύνη ζητώντας αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Αγανάκτηση προκαλεί η εικόνα μίας νεαρής νηπιαγωγού που πήγε στη δουλειά με την πατερίτσα στο ένα χέρι και το νήπιο παιδί της στο άλλο χέρι.

Στο βίντεο που παρουσιάζουν οι «Εξελίξεις Τώρα» φαίνεται η αναπληρώτρια νηπιαγωγός να πηγαίνει στο σχολείο.

«Γλίστρησα, με αποτέλεσμα να σπάσω το πόδι μου, τον αστράγαλο συγκεκριμένα. Ήταν πολύ δύσκολο το χτύπημα, πήγα στο νοσοκομείο, έμεινα σχεδόν μία βδομάδα. Χρειάστηκε να χειρουργηθώ, μου έβαλαν λάμες».

Διορίστηκε και πήγε να ασκήσει το λειτούργημά της. Εν ώρα υπηρεσίας, έπεσε και χτύπησε σοβαρά το πόδι της σε κακοτεχνία σκαλιού στο προαύλιο.

«Ζητάω την αναρρωτική, ο γιατρός μου είχε πει ότι θα χρειαστούν τέσσερις μήνες προκειμένου να επανέλθω κανονικά», συνέχισε.

«Ζητάω ίσα δικαιώματα»

Στη νηπιαγωγό τοποθετήθηκαν λάμες, νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα και για να αναρρώσει χρειάζονταν 4 μήνες. Στις 15 μέρες ωστόσο, αναγκάστηκε να γυρίσει, αλλιώς θα έχανε τη θέση της.

«Αποφάσισα να πάω νωρίτερα προκειμένου να μην χάσω επιπλέον προϋπηρεσία και να μην χάσω επιπλέον χρήματα. Ήταν μία δύσκολη στιγμή γιατί ήταν η πρώτη μέρα που πήγα στο σχολείο. Οι μαθητές και οι γονείς εξεπλάγησαν βλέποντας την εικόνα», αποκαλύπτει.

«Είναι αναγκαίο να υπάρξει εξίσωση των δικαιωμάτων μεταξύ αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών», επισημαίνει η εκπαιδευτικός.

