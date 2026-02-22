Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης αθλητικών ειδών στα Σπάτα, επί της Λεωφόρου Σπάτων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:30 και καίει αποθηκευτικό χώρο, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dglngr4m0m0h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο, ωστόσο αντιμετωπίστηκε χωρίς να λάβει περαιτέρω διαστάσεις, χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.