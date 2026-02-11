Η 18χρονη δράστιδα του μακελειού στον Καναδά αντιμετώπισε προβλήματα ψυχικής υγείας, σκότωσε πέντε παιδιά και μια δασκάλα σε σχολείο.

Η 18χρονη Τζέσε Βαν Ρούτσελαρ ήταν το άτομο που σκόρπισε τον θάνατο στο σχολείο του Tumbler Ridge, μία από τις χειρότερες επιθέσεις με πυροβολισμούς στην ιστορία του Καναδά, ενώ πριν από το μακελειό είχε δολοφονήσει τον ετεροθαλή αδελφό της και τη μητέρα της.

Μετά την επίθεση στο σχολείο της μικρής κοινότητας στη Βρετανική Κολομβία, όπου σκότωσε έξι ανθρώπους, η 18χρονη- που αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας σύμφωνα με την αστυνομία- έβαλε τέλος στη ζωή της μετά τις συνολικά οχτώ δολοφονίες.

«Η αστυνομία είχε πάει στο σπίτι της οικογένειας πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, σχετικά με ανησυχίες για ζητήματα ψυχικής υγείας σε ό,τι αφορά την ύποπτη», δήλωσε ο Ντουέιν ΜακΝτόναλντ της τοπικής αστυνομίας.

{https://www.youtube.com/watch?v=zgvv3gHKuzc}

Η 18χρονη τρανς γυναίκα δολοφόνησε πρώτα τον 11χρονο ετεροθαλή αδελφό της και την 39χρονη μητέρα της, στο σπίτι της οικογένειας, που είναι κοντά στο σχολείο. Στη συνέχεια, πήγε στο σχολείο όπου πυροβόλησε και σκότωσε μια 39χρονη δασκάλα και πέντε παιδιά, δύο αγόρια και τρία κορίτσια, ηλικίας 12 και 13 ετών. Περισσότερα από 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση, ανάμεσά τους δύο άτομα που είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πιστεύουμε ότι έδρασε μόνη της… είναι ακόμα πολύ νωρίς να κάνουμε εικασίες για το κίνητρο», δήλωσε ακόμα ο Ντουέιν ΜακΝτόναλντ. Η 18χρονη εγκατέλειψε το σχολείο πριν από τέσσερα χρόνια, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι δεχόταν bullying επειδή ήταν τρανς άτομο, ανέφερε ο ίδιος.

Στο σχολείο βρέθηκαν δύο όπλα. Η 18χρονη είχε άδεια οπλοφορίας, που έληξε το 2024. Ωστόσο, δεν υπήρχαν όπλα καταχωρημένα στο όνομά της.

Μετά το μακελειό στο σχολείο, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ακύρωσε το ταξίδι του στην Ευρώπη. «Θα το ξεπεράσουμε. Θα μάθουμε από αυτό», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος.

{https://www.youtube.com/watch?v=i-6tti8nkaE}

Με πληροφορίες από Reuters, BBC