Πολύνεκρο περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο και σε γειτονική κατοικία στην κωμόπολη Τάμπλερ Ριτζ, στη Βρετανική Κολομβία.

Βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν το αιματηρό συμβάν στο Λύκειο της κοινότητας Τάμπλερ Ριτζ στον Καναδά, όπου έχασαν τη ζωή τους δέκα άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 25.

Στο οπτικό υλικό φαίνονται ένοπλοι αστυνομικοί να φτάνουν στο σχολικό συγκρότημα και να προσεγγίζουν τις εισόδους του, ενώ μαθητές και μέλη του προσωπικού τρέχουν προς την πλευρά όπου έχουν σταθμεύσει τα αστυνομικά οχήματα.

Παράλληλα, ελικόπτερο της αστυνομίας εποπτεύει την περιοχή από αέρος.

{https://x.com/SkyNews/status/2021514510763254127?s=20}

Μυστήριο γύρω από τα κίνητρα

Σύμφωνα με τις Αρχές, έξι άτομα εντοπίστηκαν νεκρά στο σχολείο, δύο ακόμη βρέθηκαν νεκρά σε γειτονική κατοικία, ενώ ένας τραυματίας υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Η φερόμενη ως δράστιδα βρέθηκε επίσης νεκρή, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι αυτοπυροβολήθηκε.

Τουλάχιστον 25 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας μεταφερθεί αεροπορικώς σε νοσοκομείο.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι η γυναίκα που θεωρείται υπεύθυνη για την επίθεση είναι εκείνη που είχε περιγραφεί σε ειδοποίηση προς το κοινό ως «γυναίκα με φόρεμα και καστανά μαλλιά».

Ωστόσο, παραμένει ασαφής η σύνδεσή της με το σχολείο και τη γειτονική κατοικία, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν τα κίνητρα πίσω από την τραγωδία.