Για την ώρα δεν έχει διευκρινιστεί (αν και) πόσα παιδιά έχουν σκοτωθεί, ενώ παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα της επίθεσης.

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους η φερόμενη δράστρια, εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από πυροβολισμούς στην κοινότητα Τάμπλερ Ριτζ στον Καναδά.

Επτά άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο γυμνάσιο και άλλοι δύο σε κατοικία - με τις Αρχές να εκτιμούν πως και αυτές οι δύο δολοφονίες συνδέονται με το μακελειό στο δευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Η φερόμενη δράστρια βρέθηκε επίσης νεκρή στο σχολείο, με την αστυνομία να κάνει λόγο για «αυτοτραυματισμό».

Σε επείγουσα ειδοποίηση που στάλθηκε στα κινητά των κατοίκων, η ύποπτη περιγράφεται ως γυναίκα με καστανά μαλλιά που φορούσε φόρεμα.

Οι αρχές δεν πιστεύουν πως υπήρχαν άλλοι δράστες, ούτε πως διατρέχουν πλέον κίνδυνο οι κάτοικοι.

Η Τάμπλερ Ριτζ, απομακρυσμένη πόλη περίπου 2.400 κατοίκων, βρίσκεται στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, κάπου 1.155 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Βανκούβερ.

Άλλοι 25 άνθρωποι εξετάζονταν από γιατρούς στο τοπικό κέντρο υγείας, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Σκέφτομαι τα θύματα, τις οικογένειές τους κι όλη την κοινότητα της Τάμπλερ Ριτζ», τόνισε μέσω X η υπουργός Δημόσιας Ασφαλείας της Βρετανικής Κολομβίας Νίνα Κρίγκερ, υποσχόμενη πως θα αξιοποιηθεί «κάθε διαθέσιμος πόρος» στην έρευνα για την υπόθεση.

«Συγκλονισμένος» ο Κάρνεϊ, ακυρώνει το ταξίδι του στην Ευρώπη

Ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε πως αποφάσισε την αναβολή προγραμματισμένου ταξιδιού του στην Ευρώπη, μετά το μακελειό στον δυτικό Καναδά.

Ο κ. Κάρνι επρόκειτο να ταξιδέψει στην Ευρώπη για να συμμετάσχει ιδίως στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, όπου αναμένονται φέτος περίπου 60 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και άλλοι περίπου 100 υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας το σαββατοκύριακο.

Ο πρωθυπουργός των Φιλελευθέρων δήλωσε μέσω X «συγκλονισμένος» για το «φρικιαστικό» μακελειό στην απομονωμένη περιοχή της καναδικής δύσης.

«Ενώνομαι με τους υπόλοιπους Καναδούς και θρηνώ αυτούς οι ζωές των οποίων άλλαξαν αμετάκλητα σήμερα, και για εκφράσω ευγνωμοσύνη για το θάρρος και τον αλτρουισμό» των δυνάμεων ασφαλείας και των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.

Οι μαζικές σφαγές του είδους είναι σπάνιες στον Καναδά, όμως αυτή είναι η δεύτερη στη Βρετανική Κολομβία μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους: τον Απρίλιο του 2025, ένδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Βανκούβερ όταν άνδρας έριξε όχημα πάνω στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για φιλιππινέζικη πολιτιστική εκδήλωση.