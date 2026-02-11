Ο Ακίν Γκιουρλέκ αντικατέστησε τον Γιλμάζ Τουντς στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ ο Ερντογάν διόρισε τον περιφερειάρχη του Ερζερούμ, Μουσταφά Τσιφτσί, ως υπουργό Εσωτερικών στη θέση του Αλί Γερλίκαγια.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, προχώρησε σε μίνι ανασχηματισμό μέσα στη νύχτα, αντικαθιστώντας τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της χώρας, με τον (αμφιλεγόμενο) επικεφαλής εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, Ακίν Γκιουρλέκ, να αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Γκιουρλέκ αντικατέστησε τον Γιλμάζ Τουντς στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ ο Ερντογάν διόρισε τον περιφερειάρχη του Ερζερούμ, Μουσταφά Τσιφτσί, ως υπουργό Εσωτερικών στη θέση του Αλί Γερλίκαγια.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Αλί Γερλίκαγια εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στον Ερντογάν «για την αμέριστη υποστήριξή του κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως υπουργού» κι εύχεται καλή επιτυχία στον διάδοχό του.

«Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη σε κάθε μέλος της οικογένειας του Υπουργείου Εσωτερικών μας που εργάζεται ακούραστα για την ειρήνη και την ασφάλεια της χώρας μας», αναφέρει.

{https://x.com/AliYerlikaya/status/2021329829165928760?s=20}

Από την πλευρά του, ο απερχόμενος υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς, σε ανάρτησή του στο Χ αναφέρει ότι «Το να είμαστε δίπλα στον Πρόεδρό μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και να αφοσιωνόμαστε στον σκοπό μας ήταν πάντα πηγή υπερηφάνειας για εμάς».

«Από τώρα και στο εξής, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ακούραστα για τη χώρα και το έθνος μας και να αγωνιζόμαστε για έναν νέο τουρκικό αιώνα με τον ίδιο ενθουσιασμό όπως την πρώτη μέρα», τονίζει μεταξύ άλλων.

{https://x.com/yilmaztunc/status/2021332776507809890?s=20}

Ο αμφιλεγόμενος Ακίν Γκιουρλέκ

Ο Ακίν Γκιουρλέκ, ως επικεφαλής της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, προχώρησε στη σαρωτική καταστολή του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, προκαλώντας σφοδρές επικρίσεις.

Μετά τον διορισμό του ως επικεφαλής της εισαγγελίας το 2024, ο Γκιουρλέκ επέβλεψε μια σειρά από συλλήψεις και απαγγελίες κατηγοριών με στόχο το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), καθώς και έρευνες σε βάρος του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Εκατοντάδες μέλη του κόμματος και αιρετοί αξιωματούχοι έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της σαρωτικής καταστολής, για την οποία διατυπώνονται πολλές κατηγορίες ότι έχει πολιτικά κίνητρα, κάτι που η κυβέρνηση αρνείται.

Η αντιπρόεδρος του CHP, Γκιούλ Τσιφτσί, έγραψε στο X πως ο διορισμός του Γκιουρλέκ είναι μια «φανερή ανταμοιβή για τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησε εναντίον του κόμματός μας».

