Ο 62χρονος αγρότης δικαζόταν για παλαιότερη υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Για περίπου 25 χιλιόμετρα κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα της εθνικής οδού ένας 62χρονος από χωριό των Φαρσάλων - και μάλιστα υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με το magnesianews, o άνδρας, ενώ κατευθυνόταν προς Λαμία, μπήκε από τον κόμβο Αερινού στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και οδηγούσε ανάποδα μέχρι που συγκρούστηκε με νταλίκα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί, όταν ο 62χρονος, αγρότης στο επάγγελμα, ξεκίνησε με το αγροτικό του όχημα με προορισμό τη Λαμία, όπου επρόκειτο να δικαστεί για... παλαιότερη υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια μέθης.

Φτάνοντας στον κόμβο Αερινού, αντί να εισέλθει στην ΠΑΘΕ στο ρεύμα προς Αθήνα, κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και συνέχισε για αρκετά χιλιόμετρα. Στις 07:15 περίπου, λίγο πριν τον κόμβο Αλμυρού και σε ανοιχτή στροφή, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα που κινούνταν κανονικά, με αποτέλεσμα να καταλήξει στις μεταλλικές μπάρες αριστερά της πορείας του (δεξιά του δρόμου), χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός.

Οι αστυνομικοί υπέβαλαν τον 62χρονο σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,94 στην πρώτη μέτρηση και 0,90 στη δεύτερη, με το νόμιμο όριο να ανέρχεται σε 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Ο άνδρας συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος και οδηγήθηκε στα Δικαστήρια στο πλαίσιο του αυτοφώρου.