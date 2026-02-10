Η διαμεσολάβηση του Νέζη δεν έφερε αποτελέσματα- Την Κυριακή οι αποφάσεις για την απεργία των ΤΑΧΙ.

Να φέρει κοντά τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον Θύμιο Λυμπερόπουλο επιχείρησε ο εξ απορρήτων του πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης.

Όπως πληροφορείται η στήλη οι τρεις τους τα είπαν την Δευτέρα στο Μαξίμου, αλλά προσέγγιση μεταξύ του αρμοδίου υπουργού και του επικεφαλής του συνδικάτου των ΤΑΧΙ δεν υπήρξε.

Αν δεν αλλάξει κάτι την ύστατη στιγμή οδηγούμαστε σε σύγκρουση, καθώς την Κυριακή έχει οριστεί η συνέλευση των ΤΑΧΙ και οι αποφάσεις για κινητοποιήσεις θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες.

Β.Σκ.