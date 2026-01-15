Σφοδρή αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σεξιστική επίθεση του Κυρανάκη στην Πέρκα.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ζήτησε συγγνώμη από την Πέτη Πέρκα, στην οποία επιτέθηκε με σεξιστικό σχόλιο στη Βουλή, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ατάκα του.

«Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω», έγραψε σε ανάρτηση, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών. Παραδέχθηκε ότι απευθύνθηκε στη βουλευτή της Νέας Αριστεράς «με έκφραση που δεν αρμόζει στο κοινοβούλιο» και συμπλήρωσε ότι αυτή «δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές».

«Ανακάλεσα στην αίθουσα, ζήτησα στην κ. Πέρκα και το κάνω και εδώ δημοσίως», συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

«Σήμερα, στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ψήφισης της συμφωνίας για τα νέα τρένα του σιδηροδρόμου, στο τέλος της συνεδρίασης και εν μέσω ακραίας έντασης, απευθύνθηκα στη συνάδελφό μου Πέτη Πέρκα με έκφραση που δεν αρμόζει στο κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές.

Ανακάλεσα στην αίθουσα, ζήτησα συγγνώμη στην κα Πέρκα και το κάνω και εδώ δημοσίως.

Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω».

{https://www.facebook.com/Konstantinos.Kyranakis/posts/pfbid0L6euF4D44egjQJWmbxv1dYULmpLt95Dr9FvoF5QVjxzf9whLRjySAKMQNdeb69Q4l}

Η σεξιστική επίθεση του Κυρανάκη

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, ενώ κοντραριζόταν με την Πέτη Πέρκα, κάποια στιγμή ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είπε στη βουλευτή της Νέας Αριστέρας: «Μην τσιρίζετε κυρία μου. Εδώ είναι Βουλή κυρία μου, δεν είναι η κουζίνα σας».

Λίγο αργότερα, μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η Πέτη Πέρκα τόνισε ότι ήταν ένα «σαφώς σεξιστικό» σχόλιο.

«Σε έναν άντρα δεν θα το έλεγε. Είναι σαφώς σεξιστικό, το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα, “πήγαινε στην κουζίνα σου”. Είναι αγενής και άσχετος. Έχει πει πάρα πολλά ψέματα που αποδεικνύονται. Αυτά τα 700 εκατ. είναι οι κρατικές ενισχύσεις, είναι ο λόγος για τον οποίον έπρεπε να ιδιωτικοποιηθεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Πρόκειται για έναν υπουργό που λέει ασύστολα ψέματα χωρίς στοιχεία», δήλωσε η βουλευτής.

{https://www.youtube.com/watch?v=F-ggvpSEkuE&t=1s}

ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά: Ο Κυρανάκης ξεπέρασε κάθε όριο χυδαιότητας

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά καταδίκασαν την επίθεση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και τόνισαν ότι ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών «ξεπέρασε κάθε όριο χυδαιότητας.

«Δεν έχουμε τίποτα να πούμε για τα στερεότυπα που αναπαράγει μια τέτοια τοποθέτηση από υπουργικό έδρανο. Σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια. Να τον χαίρεται ο κ. Μητσοτάκης», τόνισε ακόμα η Κουμουνδούρου σε ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Η Νέα Αριστέρα επεσήμανε ότι η φράση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη «δεν πρόκειται για λεκτικό ατόπημα. Πρόκειται για μια συμπεριφορά απολύτως οικεία στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας».

«Ο σεξισμός, ο τραμπουκισμός και ο αυταρχισμός δεν είναι “ατυχή” περιστατικά. Είναι η πολιτική κουλτούρα της Νέας Δημοκρατίας και εμείς πάντα θα στεκόμαστε απέναντι», υπογράμμισε ακόμα, ενώ τόνισε: «Καμία βουλεύτρια δεν πρόκειται να δεχτεί μαθήματα “συμπεριφοράς” από υπουργούς που αδυνατούν να τηρήσουν ακόμη και τους στοιχειώδεις θεσμικούς κανόνες».

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Αν παίρναμε ένα ευρώ για κάθε φορά που στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας επιδίδεται σε σεξιστική επίθεση, σήμερα θα ήμασταν πλούσιοι.

Η μεταγενέστερη «συγγνώμη» προφανώς και δεν αναιρεί τίποτα.

Δεν πρόκειται για λεκτικό ατόπημα. Πρόκειται για μια συμπεριφορά απολύτως οικεία στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μία ξεκάθαρη σεξιστική προσβολή από τον συνεχώς προκλητικό κ. Κυρανάκη και ταυτόχρονα αντανάκλαση μιας εξουσίας που έχει συνηθίσει να μιλά χωρίς να σκέφτεται ειδικά όταν απευθύνεται σε γυναίκες, όπως η κ. Πέρκα, που την ξεμπροστιάζουν με στοιχεία και πολιτικά επιχειρήματα.

Η κυβέρνηση έχει αποδείξει πολλές φορές βέβαια ότι όταν δεν μπορεί να απαντήσει πολιτικά, καταφεύγει σε επιθέσεις και συκοφαντίες. Καμία βουλεύτρια δεν πρόκειται να δεχτεί μαθήματα «συμπεριφοράς» από υπουργούς που αδυνατούν να τηρήσουν ακόμη και τους στοιχειώδεις θεσμικούς κανόνες.

Ο σεξισμός, ο τραμπουκισμός και ο αυταρχισμός δεν είναι «ατυχή» περιστατικά.

Είναι η πολιτική κουλτούρα της Νέας Δημοκρατίας και εμείς πάντα θα στεκόμαστε απέναντι.