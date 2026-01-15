Η Πέτη Πέρκα έκανε λόγο για «σαφώς σεξιστικό σχόλιο».

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε μια αποστροφή του Κώστα Κυρανάκη προς την Πέτη Πέρκα, εντός της Ολομέλειας της Βουλής. Οι δυο τους ήρθαν σε οξεία αντιπαράθεση για το τι έχει κάνει η σημερινή και τι η προηγούμενη κυβέρνηση με φόντο την τραγωδία των Τεμπών, με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών να αναφέρει στην βουλευτή της Νέας Αριστεράς: «Έχετε πολύ θράσος για πρώην Γενικός Γραμματέας του υπουργείου που ξεπούλησε τον σιδηρόδρομο να τσιρίζετε. Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας κυρία μου».

Η Πέτη Πέρκα μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες έκανε λόγο για «σαφώς σεξιστικό σχόλιο».

Ειδικότερα, σημείωσε τα εξής: «Σε έναν άντρα δεν θα το έλεγε. Είναι σαφώς σεξιστικό, το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα, “πήγαινε στην κουζίνα σου”. Είναι αγενής και άσχετος. Έχει πει πάρα πολλά ψέματα που αποδεικνύονται. Αυτά τα 700 εκατ. είναι οι κρατικές ενισχύσεις, είναι ο λόγος για τον οποίον έπρεπε να ιδιωτικοποιηθεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Πρόκειται για έναν υπουργό που λέει ασύστολα ψέματα χωρίς στοιχεία».