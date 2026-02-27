Τόνισε ότι η επιλογή του Θάνου Πλεύρη στη θέση του υπουργού Μετανάστευσης είναι στρατηγική απόφαση της κυβέρνησης και εντάσσεται σε μια σκληρή, αντιμεταναστευτική πολιτική.

Στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος απάντησε στις πρωινές δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, ασκώντας σφοδρή πολιτική κριτική τόσο στον ίδιο όσο και στον Πρωθυπουργό.

«Η τοποθέτησή σας στη θέση αυτή δεν είναι τυχαία. Είναι στρατηγική επιλογή του «κεντρώου» κ. Μητσοτάκη», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση επιλέγει συνειδητά μια σκληρή, εκδικητική και αντιμεταναστευτική πολιτική.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις Πλεύρη για τον ρόλο της Δεξιάς κατά την περίοδο της Κατοχής, και με αφορμή την πάνδημη συγκίνηση που προκάλεσαν οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων της Καισαριανής, απάντησε: «Το πρωί σπεύσατε να αποκαταστήσετε την τιμή της Δεξιάς σε σχέση με την παρουσία της την περίοδο της αντίστασης. Έχει να κάνει με την αγωνία σας μετά την πάνδημη συγκίνηση που προκάλεσαν οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων της Καισαριανής. Είπατε το πρωί ότι δεν ήταν δωσίλογοι οι δεξιοί. Ήταν αντιστασιακοί. Θα σας πω ποια είναι η ορθή τοποθέτηση. Πράγματι, όλοι οι δεξιοί δεν ήταν δωσίλογοι, αλλά όλοι οι δωσιλογοι ήταν δεξιοί».