Με προ-παραγγελία των Galaxy S26|S26+|S26 Ultra στην έκδοση 512GB δίνεται η δυνατότητα αγοράς στην τιμή της μικρότερης χωρητικότητας.

Την ολοκαίνουργια σειρά SAMSUNG Galaxy S26 φέρνουν η COSMOTE TELEKOM και ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ, με τις προ-παραγγελίες να έχουν ήδη ξεκινήσει στα φυσικά καταστήματα ή online στα cosmote.gr και germanos.gr. Κατασκευασμένα από premium υλικά και με πρωτοποριακές λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης (AI), τα νέα Galaxy AI Phones, SAMSUNG Galaxy S26|S26+|S26 Ultra διαθέτουν προηγμένες κάμερες και προσφέρουν κορυφαία εμπειρία gaming. Αποκλειστικά στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ, με κάθε προ-παραγγελία των SAMSUNG Galaxy S26|S26+|S26 Ultra με φυσικές και άυλες κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, έως τις 10 Μαρτίου, οι καταναλωτές κερδίζουν επιπλέον 20% €πιστροφή. Επιπλέον, λαμβάνουν και δωρεάν 3 χρόνια εγγύηση. Τα νέα smartphones θα είναι διαθέσιμα στη χώρα μας από τις 11 Μαρτίου.

Με κάθε προ-παραγγελία Galaxy S26|S26+|S26 Ultra στην έκδοση 512GB, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αποκτήσουν στην τιμή της αμέσως μικρότερης χωρητικότητας. Όσοι επιλέξουν να προ-παραγγείλουν τα συγκεκριμένα μοντέλα επωφελούνται και έκπτωσης 10% σε Galaxy Wearable (Watch, Buds, Ring) ή Tablet με ταυτόχρονη αγορά.

Τα νέα SAMSUNG Galaxy S26|S26+|S26 Ultra έρχονται με ταχύτητες 5G+, καθώς είναι πιστοποιημένα στο δίκτυο COSMOTE 5G+, το πρώτο εμπορικά διαθέσιμο δίκτυο τεχνολογίας 5G Stand-Alone στην Ελλάδα, η κάλυψη του οποίου έχει ξεπεράσει το 75% πανελλαδικά. Ακόμα, υποστηρίζουν την τεχνολογία eSIM που πρώτη έφερε στην Ελλάδα η COSMOTE TELEKOM.







SAMSUNG Galaxy S26|S26+|S26 Ultra

Το Galaxy S26 Ultra ξεχωρίζει, καθώς διαθέτει την πρώτη παγκοσμίως ενσωματωμένη “Οθόνη Απορρήτου” σε Galaxy smartphone, που κάνει την οθόνη λιγότερο ορατή από πλάγιες γωνίες. Τα νέα smartphones της σειράς Galaxy S26 διαθέτουν κάμερες κορυφαίας ευκρίνειας ακόμα και τη νύχτα χάρη στη λειτουργία “Nightography”, με κύρια κάμερα 200MP για το Galaxy S26 Ultra και 50ΜΡ για τα S26 & S26+. Ξεχωρίζουν, επίσης, για τις αναβαθμισμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, με λειτουργίες όπως το “Κύκλωσε για αναζήτηση στο Google” για να μπορεί κανείς να αναζητά απευθείας πληροφορίες κυκλώνοντας αυτό που βλέπει στην οθόνη, αλλά και η εύκολη επεξεργασία φωτογραφιών με AI. Εξοπλισμένα με πανίσχυρους επεξεργαστές, είναι ιδανικά για gaming, ενώ οι οθόνες Dynamic AMOLED 2X 120Hz (6,3” FHD+ για το S26, 6,7” QHD+ για το S26+ και 6,9” QHD+ για το S26 Ultra) προσφέρουν ρεαλιστική απεικόνιση. Και τα τρία μοντέλα είναι εξαιρετικά ανθεκτικά, με μπαταρίες μεγάλης διάρκειας και κυκλοφορούν σε 4 χρώματα (Cobalt Violet, Black, White, Sky Blue).

Οι καταναλωτές μπορούν να προ-παραγγείλουν το SAMSUNG Galaxy S26 στα 1.049€ (ή με 21,86€/ μήνα σε έως 48 άτοκες δόσεις), το Galaxy S26+ στα 1.299€ (ή με 27,06€/ μήνα σε 48 άτοκες δόσεις) και το Galaxy S26 Ultra στα 1.499€ στα 512GB (ή με 31,23€/ μήνα σε έως 48 άτοκες δόσεις) ή στο 1ΤΒ στα 1.799€ (ή με 37,48€/ μήνα σε έως 48 άτοκες δόσεις).

SAMSUNG Galaxy Buds4 | Buds4 Pro

Παράλληλα με τα νέα Galaxy smartphones, διαθέσιμη για προ-παραγγελία είναι και η νέα σειρά ακουστικών SAMSUNG Galaxy Buds4 | Buds4 Pro. Τα νέα ακουστικά προσφέρουν πλούσιο ήχο, κρυστάλλινες κλήσεις με 6 μικρόφωνα, καθώς και Active Noise Canceling (ANC) που προσαρμόζεται στο περιβάλλον. Με κάθε προ-παραγγελία των Galaxy Buds4 (στα 179€ ή στα 14,92€/ μήνα σε έως 12 άτοκες δόσεις) ή των Buds4 Pro (στα 249€ ή στα 20,75€/ μήνα σε έως 12 άτοκες δόσεις), οι καταναλωτές επωφελούνται έκπτωσης 30% σε ταυτόχρονη αγορά θήκης Buds (από 34,90€) της επιλογής τους.