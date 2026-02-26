Απολαύστε εκπληκτικές προσφορές και εκπτώσεις που ισχύουν με το pre-order.

Τα Public λανσάρουν τη νέα σειρά Samsung Galaxy S26, η οποία σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην εξέλιξη των smartphones, συνδυάζοντας ισχυρή απόδοση, προηγμένη τεχνολογία AI και εκλεπτυσμένο σχεδιασμό. Τα Galaxy S26 και S26 Ultra έρχονται για να καθηλώσουν με δυνατότητες και design και είναι ήδη διαθέσιμα για pre-order μέχρι 10/03.

Με το pre-order οι καταναλωτές Public μπορούν να απολαύσουν επιπλέον συνδυαστικές προσφορές, όπως το upgrade offer, το οποίο διπλασιάζει τη χωρητικότητα μνήμης – δηλαδή αγοράζοντας 256GB, οι καταναλωτές παίρνουν αυτομάτως 512GB! Επιπλέον, κερδίζουν 10% όφελος σε ταυτόχρονη αγορά wearables, accessories και tablets Samsung, καθώς και 30% όφελος στις θήκες των νέων Galaxy Buds4 με την προπαραγγελία του.

Η σειρά Galaxy S26 εξελίσσει περαιτέρω το AI οικοσύστημα της Samsung, ενσωματώνοντας το πιο προηγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μέχρι σήμερα. Με νέο AI λειτουργικό, αναβαθμισμένη κάμερα, ισχυρότερη NPU και βελτιωμένο σύστημα ψύξης, προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και σταθερότητα, χτίζοντας πάνω στην επιτυχία των προηγούμενων σειρών. Ακόμη, λειτουργίες όπως Nightography βίντεο, Photo Assist και Δημιουργικό Στούντιο αναβαθμίζουν τη δημιουργικότητα, ενώ η Υπερταχεία Φόρτιση 3.0 και η βελτιωμένη ασύρματη φόρτιση ενισχύουν την άνεση. Στην κορυφή της σειράς, το Galaxy S26 Ultra επαναπροσδιορίζει την αριστεία με αυξημένη απόδοση, προηγμένο AI, την πιο φωτεινή κάμερα σε Galaxy και εξελιγμένες δυνατότητες προστασίας ιδιωτικότητας, απευθυνόμενο σε χρήστες με υψηλές απαιτήσεις.

Παράλληλα, η νέα σειρά Galaxy Buds (Galaxy Buds4 και Galaxy Buds4 Pro) φέρνει μια ολοκληρωμένη premium ηχητική εμπειρία, συνδυάζοντας ποιότητα και άνεση, ενώ ξεχωρίζουν για την έξυπνη και άνετη αλληλεπίδραση, με φωνητικές εντολές και υποστήριξη των Bixby και Gemini, έλεγχο με κίνηση του κεφαλιού και άψογη συνδεσιμότητα με smartphones, tablets και φορητές συσκευές Galaxy. Τα Galaxy Buds4 Pro απευθύνονται στους λάτρεις του ήχου που αναζητούν πλούσια λεπτομέρεια, προσφέροντας πλήρους φάσματος Hi-Fi ήχο, νέο μεγαλύτερο woofer και ενισχυμένο ANC. Τα Galaxy Buds4 απευθύνονται σε πρακτικούς εξερευνητές της καθημερινότητας, προσφέροντας άνετο σχεδιασμό, εξατομικευμένο ήχο, Active Noise Cancellation και λειτουργίες που διευκολύνουν την καθημερινή χρήση. Η εκλεπτυσμένη σχεδίαση της σειράς Galaxy Buds4 με μεταλλικό φινίρισμα, Ultra Sleek-cut και διαφανή clamshell θήκη συνδυάζει αισθητική και λειτουργικότητα, ενώ το Samsung Find και η λειτουργία Find Your Buds εξασφαλίζουν ότι τα ακουστικά εντοπίζονται εύκολα αν χαθούν.

Επιπλέον, σε επιλεγμένα καταστήματα Public και “Public + Home” με σημείο iRepair, κάθε αγορά smartphone συνοδεύεται από δωρεάν τοποθέτηση tempered glass. Η υπηρεσία προσφέρεται επιτόπου από την εξειδικευμένη ομάδα των iRepair experts, διασφαλίζοντας άμεση και αξιόπιστη προστασία της συσκευής από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Σε όλες αυτές τις εκπληκτικές προσφορές έρχεται να προστεθεί το πρόγραμμα ευέλικτων πληρωμών Public, με το οποίο οι καταναλωτές απολαμβάνουν όλες τις αγορές τους άτοκα και χωρίς πιστωτική κάρτα, σπάζοντας το κόστος των αγορών είτε μέσω προγράμματος Flex Pay είτε μέσω του προγράμματος Public now, pay later με Klarna.

Για όσους επιλέξουν να παραλάβουν το νέο τους Samsung Galaxy S26 ή τα νέα Galaxy Buds4 στο χώρο τους, μπορούν εύκολα να το προγραμματίσουν μέσω της νέας συνδρομητικής υπηρεσίας Public+ Delivery, που συνεργάζεται με το εκτεταμένο δίκτυο της BOX NOW με 240.000+ θυρίδες πανελλαδικά. Η υπηρεσία Public+ Delivery ενεργοποιείται πολύ εύκολα online από τα μέλη του Public+, τα οποία μόλις με 9,99€ εξασφαλίζουν δωρεάν αποστολές για παραγγελίες αξίας 15€ και άνω, για έναν ολόκληρο χρόνο, σε ολόκληρη την Ελλάδα, μέσω του δικτύου των BOX NOW Lockers.

Η πιο ισχυρή σειρά smartphones της Samsung είναι εδώ, με εκπληκτικό design, σύγχρονη αισθητική και τεχνολογία αιχμής, που, μαζί με τα Galaxy Buds4, θα αναβαθμίσει τη ζωή σας και θα κάνει την καθημερινότητα πιο εμπνευσμένη. Εξασφαλίστε το νέο σας Samsung και απολαύστε τις προσφορές του pre-order εδώ!