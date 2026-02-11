Η Samsung ανακοίνωσε το Galaxy Unpacked 2026 για τις 25 Φεβρουαρίου, όπου θα παρουσιαστεί η σειρά Galaxy S26.

Η Samsung έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο teaser για το Galaxy Unpacked 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η σειρά Galaxy S26 θα παρουσιαστεί στις 25 Φεβρουαρίου 2026 στο Σαν Φρανσίσκο. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και μέσω διαδικτύου, σηματοδοτώντας την έναρξη της φετινής στρατηγικής της εταιρείας στην premium κατηγορία.

Έμφαση στο Galaxy AI

Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο, με το Galaxy AI να αποκτά ακόμα πιο κεντρικό ρόλο στη νέα γενιά συσκευών. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για βελτιωμένες AI λειτουργίες στην κάμερα, στην καθημερινή χρήση αλλά και σε εργαλεία παραγωγικότητας.

Παράλληλα, αναμένονται αναβαθμίσεις στη φωτογράφιση σε χαμηλό φωτισμό, στο zoom και στην επεξεργασία εικόνας, καθώς και πιθανές βελτιώσεις σε οθόνη και λειτουργίες προστασίας ιδιωτικότητας.

Galaxy S26, S26+ και S26 Ultra στο προσκήνιο

Στο Unpacked 2026 αναμένεται να αποκαλυφθούν τα Galaxy S26, Galaxy S26+ και Galaxy S26 Ultra, τα οποία θα αποτελέσουν τη ναυαρχίδα της Samsung για το 2026 στην κατηγορία των Android smartphones, με έμφαση στις επιδόσεις, τις δυνατότητες κάμερας και τη συνολική AI εμπειρία.

Προσφορά προεγγραφής και προπαραγγελίας

Με αφορμή την ανακοίνωση της εκδήλωσης, η Samsung Electronics Hellas ενεργοποιεί πρόγραμμα προεγγραφής. Όσοι εγγραφούν έως τις 25 Φεβρουαρίου στις 19:59 θα λάβουν προσωπικό κωδικό αξίας 30 ευρώ για αγορά Galaxy Wearable ή Tablet.

Ο κωδικός μπορεί να αξιοποιηθεί με ταυτόχρονη προπαραγγελία συσκευής της νέας σειράς μέσω του Samsung.com/gr από τις 25 Φεβρουαρίου 2026 στις 20:00 έως και τις 10 Μαρτίου 2026. Η ενέργεια εντάσσεται στις καθιερωμένες προσφορές που συνοδεύουν κάθε μεγάλο λανσάρισμα της εταιρείας.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επίσημες ανακοινώσεις της 25ης Φεβρουαρίου, όπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η εμπορική πολιτική της σειράς Galaxy S26.

{https://www.youtube.com/watch?v=jJU7U0ffNOs}

Τεχνικά χαρακτηριστικά Galaxy S26

Οθόνη: 6,3 ίντσες Dynamic AMOLED 2X

Ανάλυση: 2340×1080 pixels (FHD+)

Ρυθμός ανανέωσης: 120Hz

Επεξεργαστής: Exynos 2600 (Ευρώπη) / Snapdragon 8 Elite Gen 5 (ΗΠΑ)

Μνήμη RAM: 12GB

Αποθηκευτικός χώρος: 256GB / 512GB

Πίσω κάμερες:

-50MP main με OIS, f/1.8, 24mm, 1/1.56″, 1.0μm, dual pixel PDAF

-10MP telephoto με 3x οπτικό zoom και OIS, f/2.4, 67mm, 1/3.94″, 1.0μm, PDAF

-12MP ultra wide, f/2.2, 13mm, 120°, 1/2.55″, 1.4μm, Super Steady Video

Μπροστινή κάμερα: 12MP wide, f/2.2, 26mm, 1/3.2″, 1.12μm, dual-pixel PDAF, HDR

Μπαταρία: 4.300mAh

Φόρτιση: 25W ενσύρματη, 15W ασύρματη

Λειτουργικό: One UI 8.5 (Android 16)

Διαστάσεις: 149,6×71,7×7,2 χλστ.

Βάρος: 167 γρ.

Τιμή: Από €999

Τεχνικά χαρακτηριστικά Galaxy S26+

Οθόνη: 6,7 ίντσες Dynamic AMOLED 2X

Ανάλυση: 3120×1440 pixels (QHD+)

Ρυθμός ανανέωσης: 120Hz

Επεξεργαστής: Exynos 2600 (Ευρώπη) / Snapdragon 8 Elite Gen 5 (ΗΠΑ)

Μνήμη RAM: 12GB

Αποθηκευτικός χώρος: 256GB / 512GB

Πίσω κάμερες:

-50MP main με OIS, f/1.8, 24mm, 1/1.56″, 1.0μm, dual pixel PDAF

-10MP telephoto με 3x οπτικό zoom και OIS, f/2.4, 67mm, 1/3.94″, 1.0μm, PDAF

-12MP ultra wide, f/2.2, 13mm, 120°, 1/2.55″, 1.4μm, Super Steady Video