Η συμμορία που δρoύσε σε πολλές περιοχές της Αττικής είχε κέρδη πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εξιχνιάστηκαν 76 περιπτώσεις.

Συμμορία η οποία δραστηριοποιούταν σε κλοπές και πλαστογραφίες κλεμμένων οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής εξάρθρωσε η ΔΑΟΕ έπειτα από συντονισμένη έρευνα.

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να έκλεβαν αυτοκίνητα τελευταίας τεχνολογίας ,με υψηλή ζήτηση στην αγορά, καθώς και δίκυκλες μοτοσυκλέτες από διάφορες περιοχές της Αττικής, προχωρώντας στη συνέχεια σε πλαστογραφήσεις εγγράφων και στοιχείων τους, με στόχο την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου 2026, σε Ασπρόπυργο, Αγία Βαρβάρα, Πειραιά, Άνω Λιόσια, Σπάτα, Καλλιθέα, Ταύρο και Μοσχάτο, συνελήφθησαν οκτώ άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο που βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε κατάστημα κράτησης, καθώς και ένα ακόμη που αναζητείται.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά σοβαρών αδικημάτων, κατά περίπτωση, όπως σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με δράση σε διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, απάτη με ζημία που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, πλαστογραφία με αντίστοιχο οικονομικό όφελος, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Η έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας έδειξε ότι η οργάνωση φέρεται να είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2022. Καθοριστική για την εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, με το εξειδικευμένο προσωπικό να προχωρά σε εργαστηριακή ανάλυση πειστηρίων που οδήγησε στην ταυτοποίηση των δραστών και στη χαρτογράφηση της δράσης τους.

Πώς δρούσε η συμμορία

Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος φέρεται να είχε ένας 41χρονος, ο οποίος, αξιοποιώντας την εμπειρία του στον χώρο του αυτοκινήτου, οργάνωσε την απαραίτητη υποδομή και δημιούργησε δίκτυο συνεργατών για την κλοπή, την αλλοίωση στοιχείων και τη διοχέτευση στην αγορά κλεμμένων Ι.Χ. και μοτοσυκλετών. Ο ίδιος φέρεται να προχωρούσε στην έκδοση πλαστών εγγράφων για την ταξινόμηση των οχημάτων, ενώ είχε ιδρύσει και εταιρεία-«βιτρίνα», στην οποία εμφανιζόταν ως διαχειριστής ένας 48χρονος συνεργός, προκειμένου να μην προκύπτει η δική του εμπλοκή.

Ένας 40χρονος φέρεται να διατηρούσε αυτοσχέδιο διαλυτήριο, όπου αποκρύπτονταν και αποσυναρμολογούνταν τα κλεμμένα οχήματα, με τα εξαρτήματά τους να διατίθενται άμεσα στην αγορά. Αντίστοιχη δραστηριότητα αποδίδεται και σε 39χρονο, ο οποίος επίσης διαχειριζόταν παράνομο διαλυτήριο, προχωρώντας τόσο σε αποσυναρμολόγηση όσο και σε παραποίηση στοιχείων των οχημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, άλλαζε συχνά τοποθεσίες, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό του.

Ρόλο «μεταφορέα» φέρεται να είχε ένας 38χρονος, ο οποίος με φορτηγό βαν μετέφερε τα κλεμμένα ανταλλακτικά από τα διαλυτήρια στους τελικούς αποδέκτες, λειτουργώντας ως σύνδεσμος με την αγορά και συμβάλλοντας στη μετατροπή των κλοπιμαίων σε οικονομικό όφελος, καθώς και στη νομιμοποίηση των εσόδων.

Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη της ομάδας φέρονται να αναλάμβαναν τις κλοπές κατόπιν εντολής. Στη συνέχεια, έκρυβαν τα οχήματα σε δρόμους γειτονιών και, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες πριν τα παραδώσουν στον 41χρονο ή στα διαλυτήρια. Παράλληλα, φέρονται να προωθούσαν την πώλησή τους μέσω αγγελιών σε διαδικτυακές πλατφόρμες.

Από τις έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων αλλά και στους χώρους που αξιοποιούσε η συμμορία για τη δράση της εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

36 κλεμμένα αυτοκίνητα,

εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση οχημάτων,

13 υβριδικές μπαταρίες που προέρχονται από κλεμμένα οχήματα,

3 εγκέφαλοι αυτοκινήτων,

πλήθος εξαρτημάτων (ταμπλό, ρεζερβουάρ, πόρτες, καπό, φτερά),

φορητός παρεμβολέας (signal jammer), καταγραφικό μηχάνημα και συσκευή-laser στερεάς κατάστασης,

πλήθος εγγράφων που αφορούν ταξινομήσεις οχημάτων,

πλήθος κλειδιών και αδειών κυκλοφορίας οχημάτων,

συσκευή γεωεντοπισμού (GPS),

πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων,

15.000 ευρώ,

1.200 γραμμάρια κοκαΐνη,

3.200 γραμμάρια κάνναβης,

3 κάρτες τραπέζης, κάρτα μέλους καζίνου,

αλεξίσφαιρο γιλέκο,

3 αναδιπλούμενοι σουγιάδες,

2 μεταλλικές σιδερογροθιές,

μαχαίρι συνολικού μήκους

28 εκατοστά και μήκους λάμας

15 εκατοστά,

2 ρολόγια και

πλήθος κινητών τηλεφώνων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 25 αυτοκίνητα, τα οποία πρόκειται να εξεταστούν διεξοδικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προέρχονται από νόμιμες διαδικασίες ή συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος.

Μέχρι στιγμής, από την προανάκριση έχει προκύψει ότι τα μέλη της οργάνωσης, δρώντας με παρόμοια μεθοδολογία αλλά με εναλλαγές στη σύνθεσή τους, φέρονται να έχουν διαπράξει 74 κλοπές οχημάτων και δύο απόπειρες κλοπής. Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι κατά περίπτωση έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή ή άλλα αδικήματα, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να αποσαφηνιστεί πλήρως το εύρος της δράσης της οργάνωσης.