Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης, στο ύψος της γέφυρας Τυρνάβου, όταν μια γυναίκα καταπλακώθηκε από τρακτέρ εν κινήσει, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η γυναίκα έπεσε από τη σκάλα τρακτέρ και καταπλακώθηκε ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση. Στο σημείο σύμφωνα με το tirnavospress.gr έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την παροχή πρώτων βοηθειών και τον απεγκλωβισμό της. Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού και προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ασφάλειας στο οδόστρωμα. Η κατάσταση της γυναίκας δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής.

{https://www.youtube.com/watch?v=M0ukUpvolhE}