Η κα Κωνσταντοπούλου μίλησε για «προσυνεννόηση που προκαλεί αποστροφή».

Επιστροφή στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» για τη Ζωή Κωνσταντοπουλου, η οποία αφού αντέδρασε ήπια με «αγάπη μόνο» για την ανεξαρτητοποίηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου, ανέβασε τους τόνους κατακόρυφα στην πρεμιέρα της διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό ζήτημα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε πυρά τόσο εναντίον της ΝΔ αλλά και εναντίον των ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, καρφώνοντας τα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης για «προσυνεννόηση που προκαλεί αποστροφή».

«Θα χαλάσουμε το καλό κλίμα. Φωτογραφηθήκατε κύριε Οικονόμου με τους κυρίους Χνάρη και Κόκκαλη. Αλληλοψηφίζεστε, εμείς δεν μπήκαμε ποτέ σε deals. Κάποιοι γλυκάθηκαν από την αντιπροεδρία εδώ και κατάπιαν τη γλώσσα τους για το κλείσιμο της εξεταστικής. Πρόκειται για ξέπλυμα», τόνισε παίρνοντας τον λόγο καταγγέλλοντας το ΚΚΕ ότι «ψήφισε τους αντιπροέδρους της ΝΔ για να έχει αντιπρόεδρο στη Βουλή».

«Έτσι θα λειτουργήσει η διακομματική; Με εσάς ως εξαπτέρυγα για τις φωτογραφίες;», ρώτησε, απευθυνόμενη στους βουλευτές των ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Νίκο Καραθανασόπουλο οταν ο βουκευτης του ΚΚΕ υποστήριξε πως και η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισε την ΚΑΠ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Δεν θα λέτε ψέματα. Τι εμμονή είναι αυτή με τα ψέματα;», ρώτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όταν είχε το λόγο ο Νίκος Καραθανασόπουλος που της ζήτησε σε έντονο ύφος να μην τον διακόπτει και εκείνη να επανέρχεται λέγοντας: «ούτε κι εγώ να παραποιείτε την αλήθεια».

Η πρόεδρος της Πλεύσης έβαλε στο στόχαστρο και ΜΜΕ που «σπεκουλάρουν» όπως είπε, με την σημερινή απουσία από τη Ολομέλεια του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κομματοσ Αλέξανδρου Καζαμία, ο οποίος, όπως ανέφερε, έκανε ένα προγραμματισμένο χειρουργείο.

Ο πρόεδρος της διακομματικής επιτροπής Γιάννης Οικονόμου, κατά την αρχική του τοποθέτηση ευχήθηκε να βρεθεί κοινός τόπος με τα κόμματα ώστε να συμφωνηθεί χωρίς ευχολόγια και γενικότητες, μια ρεαλιστική και υλοποιήσιμη στρατηγική για τον παραγωγικό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, πρότεινε η διακομματική να λειτουργήσει με τέσσερις θεματικές και συγκεκριμένα με ακροάσεις φορέων, θεματικές συναντήσεις, περιφερειακές διαβουλεύσεις και πλατφόρμα διαβούλευσης.