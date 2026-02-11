Η Ζωή Κωνταντοπούλου επέλεξε να κρατήσει χαμηλά τους τόνους.

Έπεσαν έξω –τουλάχιστον προς ώρας – όσοι περίμεναν πως θα ήταν έντονη η αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου έναντι της Ελένης Καραγεωργοπούλου, για την ανεξαρτητοποίησή της από την Πλεύση Ελευθερίας.

Αν και η πρώην βουλευτής της προχώρησε σε βαρύτατες καταγγελίες εις βάρος της, περί «αυτοαναφορικότητας», «εμμονή στην εικόνα έναντι της ουσίας» και «φιλοφρονήσεις» με γαλάζιους υπουργούς, η πρώτη αντίδραση της Ζωής Κωνταντοπούλου επέλεξε να κρατήσει χαμηλά τους τόνους.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή της πριν από λίγο αναφέρει: «Σχετικά με το χθεσινό περιστατικό, η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να απαντά με ομαδική δουλειά και πίστη στον αγώνα για Δικαιοσύνη, για Αλήθεια, για Δημοκρατία, Μαζί με όλους τους πολίτες της χώρας.

Τα μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, από όπου κι αν προέρχονται, μας δίνουν νέα δύναμη για τον αγώνα μας, μαζί με όλους εσάς. Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει».

Με το βλέμμα στο μέλλον και όχι στο παρελθόν και η τοποθέτηση της Τζώρτζιας Κεφαλά, η οποία από βήματος της Ολομέλειας έσπευσε να διαβεβαιώσει πως η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης «δεν διαλύεται».