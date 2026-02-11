Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πούλησε τον μουσικό της κατάλογο στην Primary Wave.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να προχώρησε στην πώληση των δικαιωμάτων του καταλόγου της, ο οποίος περιλαμβάνει θρυλικές επιτυχίες όπως τα «Toxic», «Oops! … I Did It Again!», «… Baby One More Time», «Circus» και «Gimme More».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, το οποίο επικαλείται νομικά έγγραφα, η εξαγορά, η οποία οριστικοποιήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου έγινε από την εταιρεία μουσικών εκδόσεων Primary Wave, η οποία κατέχει επίσης τα δικαιώματα των τραγουδιών των: Notorious BIG, Prince και Whitney Houston.

Την είδηση επιβεβαίωσαν και οι New York Times, επικαλούμενοι πηγή με άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το BBC, η Σπίαρς φέρεται να πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών της για περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, λεπτομέρειες της πώλησης και το ακριβές ποσό δεν έχουν γίνει γνωστά.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί το παράδειγμα και άλλων κορυφαίων καλλιτεχνών, όπως των Μπρους Σπρίνγκστιν, Τζάστιν Μπίμπερ, Shakira και Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Σπρίνγκστιν πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών του στη Sony το 2021 για 500 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η ίδια εταιρεία αγόρασε την μουσική των Queen για περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια το 2024.

Η Σπίαρς, με εννέα άλμπουμ στο ενεργητικό της από το 1999, παραμένει μία από τις καλλιτέχνιδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως.

Παρά την κυριαρχία της στην ποπ σκηνή για δύο δεκαετίες, η ζωή της σημαδεύτηκε από πολυετή κηδεμονία. Για σχεδόν 14 χρόνια, η σταρ στερούνταν το δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις για την προσωπική της ζωή, την καριέρα και τα οικονομικά της. Το καθεστώς της κηδεμονίας έληξε οριστικά, τον Νοέμβριο του 2021.

Τον Ιανουάριο του 2024, η τραγουδίστρια δήλωσε ότι δεν θα «επιστρέψει ποτέ στη μουσική βιομηχανία». Το τελευταίο της τραγούδι ήταν ένα ντουέτο που κυκλοφόρησε με τον Έλτον Τζον το 2022.

Οι ειδικοί της βιομηχανίας λένε ότι πολλοί μουσικοί επιλέγουν να πουλήσουν τους καταλόγους τους για να εξασφαλίσουν οικονομική σταθερότητα και μακροπρόθεσμα έσοδα μέσω εκδοτικών εταιρειών. Η Σπίαρς έχει διατηρήσει ένα σχετικά χαμηλό πρόγραμμα εμφανίσεων τα τελευταία χρόνια, οπότε μια μεγάλη επιχειρηματική συμφωνία θα μπορούσε να την βοηθήσει να διατηρήσει το εισόδημά της ενώ η ίδια επικεντρώνεται σε προσωπικά πρότζεκτ και οικογενειακή ζωή.