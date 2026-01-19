Τα στοιχήματα για την Eurovision 2026 βγάζουν ήδη νικητή.

Οι φανς της Eurovision 2026 έχουν ήδη ξεκινήσει τις συζητήσεις για το ποιο τραγούδι έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει τη σκηνή και η αγωνία χτυπάει κόκκινο.

Καθώς ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των 28 τραγουδιών που διεκδικούν το εισιτήριο για την ελληνική εκπροσώπηση στην Αυστρία, τα στοιχήματα αλλάζουν συνεχώς για το ποιος θα καταφέρει τελικά να κατακτήσει την πρώτη θέση, αν και ήδη το κοινό φαίνεται πως έχει καταλήξει στους δύο επικρατέστερους υποψήφιους.

Τα τραγούδια του Α' και Β' Ημιτελικού της Eurovision 2026

Τα τραγούδια του α' ημιτελικού με τη σειρά που θα εμφανιστούν:

«The Other Side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Akylas

«Paréa», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Τα τραγούδια του β' ημιτελικού με τη σειρά που θα εμφανιστούν:

«AGAPI», RIKKI

«Back in the game», GARVIN

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad About it», D3lta

«ASTEIO», ZAF

«No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

«You Are The Fire», Stella Kay

«Anatello», TIANORA

«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

«Set Everything On Fire», BASILICA

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

Στις 11 και 13 Φεβρουαρίου οι Ημιτελικοί

Ο Α’ και ο Β’ Ημιτελικός θα διεξαχθούν στις 11 και 13 Φεβρουαρίου αντίστοιχα, με τους 14 διαγωνιζόμενους σε κάθε βραδιά να μάχονται για την πρόκριση. Το κοινό θα έχει τον πρώτο λόγο, ψηφίζοντας το αγαπημένο του, ενώ στον τελικό της 15ης Ιανουαρίου η ψήφος θα μοιραστεί μεταξύ κοινού και δύο κριτικών επιτροπών – μιας ελληνικής και μιας διεθνούς.

Τα Τραγούδια που Ξεχωρίζουν

Ανάμεσα στα 28 τραγούδια, ορισμένα ήδη ξεχωρίζουν και έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα social media. Στον Α’ Ημιτελικό ξεχωρίζει το «Ferto» του Akyla, ενώ στον Β’ ημιτελικό το κοινό έχει δείξει ιδιαίτερη αδυναμία στο «Dark Side of the Moon» του good job Nicky.

Άλλα τραγούδια που έχουν τραβήξει την προσοχή του κοινού είναι η Marseaux με το «Χάνομαι» και η Evangelia με το «Paréa».

Η δυναμική των τραγουδιών φαίνεται πως αλλάζει συνεχώς, με τις στοιχηματικές αποδόσεις να αναδεικνύουν νέα φαβορί κάθε μέρα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στις 10 Ιανουαρίου πρώτο τραγούδι στην προτίμηση ήταν αυτό της Marseaux και ο Akylas βρισκόταν στην 4η θέση.

Η αλλαγή αυτή δείχνει πως οι φανς ξανασυζητούν για τα φαβορί μετά την παρουσίαση των ολόκληρων τραγουδιών, και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα τον τελικό νικητή.

Οι Αποδόσεις που δίνουν τα στοιχήματα για τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026

Με βάση τα στοιχήματα αλλά και τις αναφορές στα social media πρώτο φαβορί φαίνεται πως είναι ο Akylas και δεύτερο φαβορί ο Good Job Nicky.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις από Stoiximan και Novibet

Akyla – Ferto: 1,85 (φαβορί)

good job Nicky – Dark Side of the Moon: 2,55

Marseaux – Χάνομαι: 5,00

Evangelia – Paréa: 20,00

ZAF και D3lta: περίπου 50,00