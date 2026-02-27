Το 1/4 των καταστημάτων στην οδό Τσιμισκή έχει κατεβάσει ρολά.

Αποκαρδιωτικές εικόνες έρχονται από την οδό Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, έναν δρόμο που κάποτε έσφυζε από ζωή και εμπορική κινητικότητα. Πλέον, αυτό που αντικρίζουν καταστηματάρχες και καταναλωτές είναι λουκέτα και κατεβασμένα ρολά.

Οι κυριότερες αιτίες που έχουν οδηγήσει σε αυτή τη θλιβερή κατάσταση είναι αφενός το υψηλό ενοίκιο και αφετέρου τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων.

«Τα ποσά που ζητάνε οι ιδιοκτήτες είναι τρελά, ούτε στα Ιλίσια Πεδία στο Παρίσι δεν έχει τέτοια ενοίκια», αναφέρουν καταστηματάρχες. Άλλοι δηλώνουν ότι τα αυξημένα ενοίκια θέτουν το λιανεμπόριο υπό διωγμό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgpyybav0g4h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η οδός Τσιμισκή, ο πιο εμπορικός δρόμος της Θεσσαλονίκης απαριθμεί 102 καταστήματα, με τα 28 από αυτά να είναι κλειστά. Στατιστικά, αυτό αναλογεί στο 25%, ή αλλιώς το 1/4.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα «λουκέτα» έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην εμπορική κίνηση, καθώς σε σημεία που υπάρχουν κλειστά καταστήματα στη σειρά ο κόσμος αποφεύγει να περνάει. Μεσίτες και επιχειρηματίες τονίζουν ότι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων δεν προσπαθούν να βρουν μία ιδανική τιμή ώστε να είναι βιώσιμη και για τις δύο πλευρές.

Τα περισσότερα «λουκέτα» στις επιχειρήσεις μπήκαν στην αρχή του 2026 εξαιτίας της λήξης της μίσθωσης.