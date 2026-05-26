Η Δώρα Παντελή, αποκάλυψε το λόγο για τον οποίο επέλεξε να γεννήσει με καισαρική.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου, η Δώρα Παντελή, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Η γνωστή αθλητικογράφος και οικοδέσποινα του φετινού Final Four που πριν από δέκα μήνες έγινε μητέρα, μίλησε για την απόφασή της να γεννήσει με καισαρική και όχι με φυσιολογικό τοκετό.

Όπως εξήγησε, η επιλογή της προήλθε καθώς υπήρχε περίπτωση να αντιμετωπίσει πρόβλημα κατά τη διάρκεια του τοκετού.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν πήρα πολλά κιλά στην εγκυμοσύνη. Πήρα 12, τα έχασα πολύ γρήγορα τις πρώτες δύο εβδομάδες… Είναι πολύ δύσκολο, εγώ που γυμναζόμουν, ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ τις πρώτες εβδομάδες. Δεν είναι εύκολο».

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, έσπευσε να εξηγήσει το τι ακριβώς είναι η καισαρική: «Δεν είναι εύκολο. Η καισαρική είναι ένα χειρουργείο, να το πούμε και στις κοπέλες που μπορεί να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο… θέλει πολύ μεγάλη αποκατάσταση μετά για να επανέλθει το σώμα…».

Πάνω σε αυτό, η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στα σχόλια που δέχτηκε και η ίδια επειδή γέννησε με καισαρική, διευκρινίζοντας μάλιστα ότι δεν υπήρχε επιλογή.

Με αφορμή αυτό, η Δώρα Παντελή σχολίασε: «Και εγώ έπρεπε να κάνω καισαρική. Ήταν πολύ μεγάλο το παιδί και δεν είχε γυρίσει μου είπε ο γιατρός μου ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε αλλά δεν θέλω να το ρισκάρω και αφού έγινε η καισαρική, και είχα πρόβλημα και επιπλοκή και στην καισαρική, μου είπαν ότι αν είχα επιλέξει να γεννήσω φυσιολογικά θα υπήρχε πρόβλημα κατά τη διάρκεια του τοκετού, θα έχανα πολύ αίμα και θα αναγκαζόντουσαν να μου κάνουν καισαρική», εξήγησε και συνέχισε:

«Μπορεί να είχα πρόβλημα και μετά! Μπορεί να έχανα τη μήτρα μου μετά άμα αναγκαζόμουν να κάνω χειρουργείο και δεν το είχαμε προλάβει».

