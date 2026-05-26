Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η 35χρονη νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/05) στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό μίας 35χρονης,

Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, το περιστατικό συνέβει περίπου στις 15:00, όταν η 35χρονη έχασε τον έλεγχο του πατινιού και έπεσε στο οδόστρωμα.

Η γυναίκα χτύπησε στο κεφάλι, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Η 35χρονη φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάστασή της,

Έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Αστυνομία.