Η κυβέρνηση προχωρά στην παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Ιούνιο, διατηρώντας τη στήριξη στα 15 λεπτά ανά λίτρο (12 λεπτά προ ΦΠΑ), με το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου να υπολογίζεται στα 46 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο όπου η κατανάλωση diesel αναμένεται να αυξηθεί λόγω της θερινής περιόδου και της ενίσχυσης της τουριστικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, η παρέμβαση έχει ήδη συμβάλει στην αποκλιμάκωση των τιμών στην αντλία. Η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώθηκε στις 24 Μαΐου στα 1,818 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 1,882 ευρώ στα τέλη Απριλίου, ενώ πριν την εφαρμογή της επιδότησης, στις 31 Μαρτίου, είχε ανέλθει στα 2,122 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή του diesel εμφανίζεται περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τα επίπεδα των τελών Μαρτίου.

Παράλληλα, στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με συνολικό κόστος 240 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί αυτόματα χωρίς αίτηση και με εισοδηματικά κριτήρια που εκτιμάται ότι καλύπτουν περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά. Δικαιούχοι υπολογίζονται περίπου 975.000 νοικοκυριά, που αντιστοιχούν σε περίπου 3,3 εκατ. πολίτες.

Το συνολικό πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης diesel για τον Ιούνιο, εκτιμάται στα 825 εκατ. ευρώ.

