Αχαρτογράφητα τα νερά στην αγορά πετρελαίου. Οι traders μπορεί να αρχίσουν να χάνουν την αισιοδοξία τους...

Οι τιμές του πετρελαίου ξεκίνησαν με πτώση στις συναλλαγές αυτή την εβδομάδα, έπειτα από αναφορές ότι επίκειται συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια, για πρώτη φορά εδώ και ημέρες. Ωστόσο, στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία και πως ο αμερικανικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει. Και ενώ οι traders προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η τιμή του πετρελαίου μπορεί να παραμείνει για χρόνια πολύ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πρόκειται κυριολεκτικά για αχαρτογράφητα νερά στην αγορά πετρελαίου.

Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν με οργανωμένο και εποικοδομητικό τρόπο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στα μέσα ενημέρωσης το Σαββατοκύριακο, τροφοδοτώντας την αισιοδοξία που χαρακτηρίζει τις αγορές πετρελαίου από τότε που ο ιρανικός στρατός έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ ως απάντηση στις πυραυλικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά της χώρας. Παρά τη στενότητα στην προσφορά που προκάλεσε το κλείσιμο, οι traders παρέμειναν αξιοσημείωτα βέβαιοι ότι δεν θα διαρκούσε περισσότερο από λίγες ημέρες, ίσως μερικές εβδομάδες. Τρεις μήνες μετά, αυτή η αισιοδοξία παραμένει.

Πράγματι, οι traders στοιχηματίζουν στην πτώση των τιμών εδώ και επτά συνεχόμενες εβδομάδες, αναμένοντας το τέλος της κρίσης που έχει αφαιρέσει περίπου 14 εκατομμύρια βαρέλια από την παγκόσμια ημερήσια προσφορά πετρελαίου. Την ίδια στιγμή, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά και οι επιπτώσεις εξαπλώνονται.

Εφιάλτης προ των πυλών

Η ταχεία μείωση των αποθεμάτων, οι χαμένες εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή και η αυξανόμενη θερινή ζήτηση μπορεί να οδηγήσουν τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου σε επικίνδυνη κατάσταση έως τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, προειδοποίησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

«Η κατάσταση μπορεί να γίνει δύσκολη και ίσως μπούμε στην "κόκκινη ζώνη" Ιούλιο-Αύγουστο, αν δεν δούμε κάποια βελτίωση», δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ. Σε αντίθεση με παλαιότερες προειδοποιήσεις που έμοιαζαν περισσότερο θεωρητικές, τα στοιχεία για τα αποθέματα δείχνουν όλο και περισσότερο ότι ο Μπιρόλ μάλλον έχει δίκιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ίδιος είπε ότι τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται σταθερά ενώ «δεν έρχεται νέο πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή», τη στιγμή που η ζήτηση αυξάνεται λόγω της κορύφωσης της ταξιδιωτικής περιόδου. Η απουσία πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή είναι το μεγαλύτερο και πιο άμεσο μέρος του προβλήματος, ωστόσο υπάρχει ακόμη ένα: τα χρόνια υποτονικών επενδύσεων σε νέα παραγωγή πετρελαίου, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Περιορισμένες οι νέες επενδύσεις στη βιομηχανία πετρελαίου

Οι επενδύσεις στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι περιορισμένες εδώ και περίπου μία δεκαετία, από την άνθηση του σχιστολιθικού πετρελαίου (shale oil) στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 2010, έγραψαν οι αναλυτές και επενδυτές Leigh Goehring και Adam Rozencwajg στο τελευταίο τριμηνιαίο σχόλιό τους. Ως αποτέλεσμα, η παγκόσμια παραγωγή έχει ουσιαστικά επιβραδύνει παντού εκτός από τις περιοχές εξόρυξης σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ, όπου και εκεί η ανάπτυξη επιβραδύνεται. Τώρα, με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, ο κόσμος βρίσκεται σε μια πρωτοφανή κατάσταση στενότητας προσφοράς.

Παρατηρητές σε μια πρωτοφανή κατάσταση

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αν ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ παραταθεί, τα 120 - 150 δολάρια/βαρέλι θα μπορούσαν να γίνουν η νέα κανονικότητα για το Brent τα επόμενα χρόνια - όταν οι αγορές συνειδητοποιήσουν το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος προσφοράς, το οποίο αυτήν τη στιγμή υποτιμάται σημαντικά.

«Τουλάχιστον 15 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έχουν βγει εκτός αγοράς. Σε όγκο, η διαταραχή ξεπερνά κάθε προηγούμενη πετρελαϊκή κρίση. Ωστόσο, το Brent κατάφερε στην κορύφωσή του να ξεπεράσει το ρεκόρ του 2008, μόλις κατά 4 δολάρια το βαρέλι», σημείωσαν οι Goehring και Rozencwajg.

Και πρόσθεσαν: «Με άλλα λόγια, η αγορά αντιμετωπίζει μια ενεργειακή αναστάτωση μεγαλύτερη από οποιαδήποτε έχει καταγραφεί στο παρελθόν και αντιδρά σαν να πρόκειται για μια δύσκολη αλλά προσωρινή κατάσταση».

Όταν γίνει αντιληπτή η πραγματική κατάσταση στην αγορά θα είναι η στιγμή που οι τιμές του πετρελαίου θα εκτιναχθούν για να καλύψουν το χαμένο έδαφος και θα παραμείνουν υψηλές - εκτός φυσικά αν επιτευχθεί η πολυαναμενόμενη συμφωνία που διαπραγματεύεται ο Τραμπ με την Τεχεράνη.

Ωστόσο, ακόμη και με συμφωνία και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα κινδυνεύει με αποσταθεροποίηση λόγω του τεράστιου ελλείμματος προσφοράς, το οποίο οι Goehring και Rozencwajg υπολογίζουν έως και στα 15 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Η επαναφορά τόσο μεγάλης παραγωγής απαιτεί χρόνο. Και αν δεν υπάρξει σύντομα συμφωνία, οι traders μπορεί να αρχίσουν να χάνουν την αισιοδοξία τους καθώς οι επιπτώσεις της κρίσης γίνονται πιο έντονες στην πραγματική αγορά.

Ανάλυση από Oilprices.com