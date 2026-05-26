Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί δημόσια.

Ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι οι χώρες του Κόλπου δεν θα «λειτουργούν πλέον ως ασπίδα» για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και πως οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον «ασφαλές καταφύγιο» στην περιοχή.

Ο Χαμενεΐ έκανε αυτές τις δηλώσεις σήμερα Τρίτη, στο κανάλι του στο Telegram, καθώς Τεχεράνη και Ουάσινγκτον συζητούν το πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω και τα έθνη και τα εδάφη της περιοχής δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις. Η Αμερική δεν θα έχει πλέον ασφαλές καταφύγιο για το κακό ή για τη δημιουργία στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή», δήλωσε.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ανέλαβε τον Μάρτιο, μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ-Ισραήλ.

Με πληροφορίες από Al Jazeera