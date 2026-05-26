Η τοποθέτηση του κ. Μεϊμάρογλου έχει ειδικό βάρος δεδομένου ότι πρόκειται για έναν εκ των στενότερων συνεργατών της Άννας Διαμαντοπούλου, ο οποίος παραδοσιακά απηχεί τις θέσεις της. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μεϊμάρογλου ήταν ο πρώτος που είχε αμφισβητήσει τη γραμμή αποκλεισμού ενδεχόμενης συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, για να φθάσει εν τέλει η κα Διαμαντοπούλου να αφήσει «παράθυρο» για μετεκλογική συνεργασία.

Η ανάρτηση Μεϊμάρογλου

Για το «παρών» του ΠΑΣΟΚ στην ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα.

Η δήλωση «παρών» από το ΠΑΣΟΚ κατά την ψηφοφορία στη Βουλή για την ανανέωση, για δεύτερη φορά, της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Κεντρικού Τραπεζίτη με εξέπληξε μετά και τη θετική αποτίμηση του έργου του από τον εκπρόσωπο του κόμματος και με βρίσκει απολύτως αντίθετο.

Το επιχείρημα του ορίου των δύο θητειών είναι μάλλον προσχηματικό από τη στιγμή που το πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ψήφισε τα είκοσι χρόνια, έως πέντε θητείες, για τους βουλευτές του κόμματός του. Το χρονικό αυτό όριο δεν θα το ξεπεράσει ο Γιάννης Στουρνάρας ούτε κατά τη λήξη της νέας θητείας του.

Έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν ότι όσες φορές η στάση του ΠΑΣΟΚ ήταν αμφίσημη και άφηνε περιθώρια για παρερμηνείες και πολιτικά σενάρια σύμπλευσης με κόμματα που δεν έχουν καμιά σχέση με ένα ιστορικό θεσμικό κόμμα που διεκδικεί ξανά τη διακυβέρνηση της χώρας, η απήχηση στους πολίτες στους οποίους απευθύνεται δεν ήταν θετική».