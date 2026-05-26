Δεν είναι μόνο το ζήτημα του ορίου των θητειών για την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει «παρών» στην ανανέωση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.

Εσωκομματική αμηχανία προκάλεσε εντός της Χαριλάου Τρικούπη η απόφαση του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει «παρών» στην τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.

Επισήμως, το ΠΑΣΟΚ απάντησε, απευθυνόμενο προς την κυβέρνηση –αλλά μάλλον με το βλέμμα στραμμένο προς τις αντίθετες εσωκομματικές φωνές– ότι ο λόγος δεν είναι άλλος από την πρόταση περί ορίου θητειών στις δημόσιες θέσεις.

«Έχουμε ξεκαθαρίσει πως πρέπει να υπάρξουν όρια θητειών στις δημόσιες θέσεις στο πρότυπο των συνεδριακών μας αποφάσεων για θητείες στους βουλευτές και ευρωβουλευτές», ανέφερε χθες το Γραφείο Τύπου του κόμματος και πρόσθεσε: «Η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, ειδικά όταν υπάρχει μια κυβέρνηση που τους κακομεταχειρίζεται και προσπαθεί μονίμως να τους χειραγωγήσει. Η θεσμικότητα ενός κόμματος βασίζεται στη συνέπεια λόγων και έργων, κάτι που είναι τελείως ξένο με τη Νέα Δημοκρατία των κυρίων Μητσοτάκη και Γεωργιάδη».

Προφανώς κι αυτό ισχύει, αλλά δεν είναι ο μοναδικός λόγος για το «παρών» του εισηγητή, Πάρη Κουκουλόπουλου. Υπάρχουν άλλοι δύο. Ο πρώτος είναι η συνέντευξη που έδωσε ο Γιάννης Στουρνάρας στην «Ομάδα Αλήθειας» (ο Κώστας Τσουκαλάς, με δηλώσεις του στα «Παραπολιτικά 90,1», είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να μην συμφωνήσει με την ανανέωση της θητείας του) και ο δεύτερος είναι η στάση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας μετά τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τις τράπεζες.

Ενδεικτικά ήταν τα όσα είπε χθες ο Κώστας Σκανδαλίδης στο Action24. «Δεν είναι μόνο οι θητείες, είναι και η πολιτική που ασκεί», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Έκανε ο Ανδρουλάκης μια πρόταση για τις τράπεζες. Πάρα πολύ σοβαρή πρόταση, και τον καταχέριασε η Ένωση Τραπεζών. Υπερασπίστηκε ο κ. Στουρνάρας μια άλλη πολιτική που προτείνει ο κ. Ανδρουλάκης; Όχι. Άρα, γιατί να τον ψηφίσουμε;»

Μ. Καλ.