Στον ανακριτή Αρεοπαγίτη θα βρεθεί στις 2 μ.μ. η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Πάνο Ρούτσι προκειμένου να προχωρήσουν σε έννομες ενέργειες στην Ανάκριση που διενεργείται ακόμη για τον Κώστα Καραμανλή και τους Επιτελείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην υπόθεση του Εγκλήματος των Τεμπών.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου «Σήμερα στις 2μμ μαζί με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο θα εμφανιστούμε στον Ανακριτή Αρεοπαγίτη με τον Πάνο Ρούτσι, τον Ηλία Παπαγγελή και την Μαρία Ντόλκα, για να προβούμε σε έννομες ενέργειες, στην Ανάκριση που διενεργείται ακόμη για τον Κώστα Καραμανλή και τους Επιτελείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην υπόθεση του Εγκλήματος των Τεμπών.

3 χρόνια και 3 μήνες μετά το έγκλημα, ο Καραμανλής δεν έχει καν κληθεί σε απολογία και η ιεραρχία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προστατεύεται, χάρη στις Κυβερνητικές μεθοδεύσεις που όλοι παρακολουθήσαμε και παρακολουθούμε. Ένα μεγάλο κομμάτι της κύριας δικογραφίας αποκόπηκε από την Ανάκριση και έκτοτε λιμνάζει»!

Συνεχίζει λέγοντας «Κατά τα άλλα, η ένοχη Κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να αντιστρέψει την πραγματικότητα και να ενοχοποιήσει τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους συνηγόρους τους, με απειλές, συκοφαντίες και ψευδομηνύσεις, που στοχεύουν στην εξουθένωση και στον αποπροσανατολισμό. Ενώ κάνει το παν για να χρονοτριβήσει κι έχει πετύχει να καθυστερούν οι υποθέσεις Καραμανλή-Τριαντόπουλου, αφού πρώτα τους προστάτευσε από κακουργηματικές κατηγορίες, συκοφαντεί γονείς και συνηγόρους ότι «δεν θέλουν να γίνει η δίκη».

Και κλείνει την ανάρτησή της λέγοντας «Αρωγοί της, και κάποιοι επίορκοι δικαστές και εισαγγελείς, που αντί να διώκουν τα εγκλήματα, προσπαθούν να προστατεύσουν την Κυβέρνηση».