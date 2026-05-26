Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του Grand Hotel
Η Αλίκη και ο Πέτρος αποφασίζουν να απαντήσουν στο γράμμα που προορίζεται για τον Ρήγα, χωρίς να υποπτεύονται ότι αυτό είναι ένα σχέδιο-παγίδα του Άρη.
Ο Χαραλάμπης αποφασίζει να δεχτεί την πρόταση του Γαληνού, προειδοποιώντας τον να είναι όλα νόμιμα.
Ο Ρήγας και η Κυβέλη πιέζουν τον Χατζημήτρο για να μάθουν τις προθέσεις του και βεβαιώνονται πια ότι σκοπεύει να τους κοροϊδέψει.
Εκείνος δεν αφήνει ούτε στιγμή μόνη της την Μελίνα, η οποία προσπαθεί να ζητήσει βοήθεια από τον πατέρα της.
Ο Ιορδάνης ανυπομονεί για τον γάμο του με τη Φρίντα και η Σουμέλα προτείνει στον Πέτρο να κανονίσει μια βραδινή, ανδρική έξοδο για να ξεσκάσει λίγο και ο Νικόλας.
Όλοι ξεκινούν για την καθορισμένη συνάντηση με τον Ρήγα, ενώ ο Ιορδάνης ετοιμάζεται να κάνει το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του…
