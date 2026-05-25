Ο Χατζημήτρος ξεσπά στη Μελίνα.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του Grand Hotel

Η κηδεία της Αγγέλας γίνεται σε βαρύ κλίμα, με τον Νικόλα και την Αλίκη να πονούν περισσότερο απ’ όλους.

Ο Νώντας καλύπτει τον τάφο του Μάρκου με κλαριά, για να μην φαίνεται και εξαφανίζεται, την ίδια ώρα που ο Χατζημήτρος επιστρέφει έξαλλος στο σπίτι και δίνει στην Μελίνα ένα γράμμα του Μάρκου, στο οποίο της λέει ότι φεύγει και την εγκαταλείπει.

Η Μελίνα συνειδητοποιεί ότι ο Χατζημήτρος γνωρίζει τα πάντα για τη σχέση της με τον Μάρκο και έρχεται αντιμέτωπη με το μένος του…

Διαλυμένος ψυχολογικά, ο Άρης προσπαθεί να απομακρυνθεί ακόμα και από την Θάλεια. Εκείνη επιμένει να μείνει μαζί του και να τον βοηθήσει.

Μαζί, καταστρώνουν ένα σχέδιο για να αποσπάσουν ομολογία του Ρήγα για τους πρόσφυγες, αλλά σε αυτό θα εμπλακούν άθελά τους και ο Πέτρος με την Αλίκη. Ο Χαραλάμπης, με την Φρίντα στο πλάι του, προσπαθεί να καταλάβει αν κρύβεται κάποια παγίδα πίσω από την πρόταση του Γαληνού. Η Λίτσα υποψιάζεται ότι ο Χατζημήτρος έχει κάνει κακό στον Μάρκο και πάει να βρει τον Νώντα.

Η Κυβέλη και ο Ρήγας, ανήσυχοι πως τους κοροϊδεύει ο Χατζημήτρος, αποφασίζουν να απειλήσουν την Μελίνα για να τους αποκαλύψει όλα όσα ξέρει.

