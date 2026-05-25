Τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γ. Φλωρίδη ως «κύριο υπεύθυνο της συγκάλυψης» υπέδειξε ο πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, Π. Ασλανίδης στο πλαίσιο της πρώτης συνέντευξης τύπου, που παραχώρησε ο Σύλλογος από συστάσεώς του.

Ο Πρόεδρος, Παύλος Ασλανίδης και η Γραμματέας του Συλλόγου, Ελένη Βασσάρα παραχώρησαν συνέντευξη τύπου στα γραφεία του Συλλόγου στη Θεσσαλονίκη, πόλη που θρηνεί 28 από τα 57 συνολικά θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών.

Αναφέρθηκαν σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στο δυστύχημα, στον κατακερματισμό των δικογραφιών, που κάθε άλλο παρά βοηθούν στην απονομή δικαιοσύνης, στην… προδιαγεγραμμένη εξέλιξη της επ’ αόριστον αναβολής της δίκης για τα «εξαφανισμένα» βίντεο της εμπορικής, στην ακατάλληλη αίθουσα του campus ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ όπου διεξάγεται η κύρια δίκη, στο θέμα των «επώδυνων» καθυστερήσεων στις εκταφές, στην παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στη δίκη, στην απάνθρωπη αντιμετώπιση των συγγενών των θυμάτων από την κυβέρνηση, στο νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Αποπροσανατολιστικό» το κόμμα Καρυστιανού

Στη διεύρυνση του Συλλόγου με νέα μέλη αναφέρθηκαν οι, Ελένη Βασσάρα και Παύλος Ασλανίδης, υπονοώντας ότι αυτό έγινε μετά την αποχώρηση από τον Σύλλογο της πρώην προέδρου και νυν αρχηγού κινήματος, Μαρίας Καρυστιανού.

Ξεκαθαρίζοντας ότι ο καθένας από τους συγγενείς των θυμάτων μπορεί να πορευτεί με όποιο τρόπο θέλει, εξήγησαν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με «όχημα» τον σύλλογο. Μάλιστα, ο πρόεδρος του συλλόγου επεσήμανε ότι η παρουσίαση του νέου κόμματος Καρυστιανού λειτουργεί αποπροσανατολιστικά ως προς τον στόχο του συλλόγου για δικαιοσύνη. «Κάναμε τον σύλλογο για την αναζήτηση της αλήθειας και για δικαιοσύνη. Δεν μου αρέσουν οι θεατρινισμοί, είναι μακριά από εμάς οι προσωπικές φιλοδοξίες. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όμως κατά την εκτίμησή μου δεν έγινε στο σωστό χρόνο.Δεν μπορεί η κομματικοποίηση της Καρυστιανού να γίνεται στο όνομα του Συλλόγου, ο οποίος θέλομε να είναι το αποκούμπι του κάθε συγγενή», σημείωσε ο κ. Ασλανίδης.

Εκταφές

Στο θέμα των εκταφών αναφέρθηκε ο Παύλος Ασλανίδης, θυμίζοντας ότι ο ίδιος κατέθεσε το πρώτο σχετικό αίτημα το Νοέμβριο του 2024. Έβαλε κατά της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για τις καθυστερήσεις, που έχουν σημειωθεί μετά την έγκριση του αιτήματος της διεξαγωγής όλων των εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων και κατέληξε, «εμείς δεν θα ανεχτούμε άλλη προσβολή. Είναι απάνθρωπη η στάση τους και περιμένουμε να γίνει το αυτονόητο.

Αίθουσα και ελλιπές κατηγορητήριο

Επίσης, μίλησαν για «εσπευσμένο κλείσιμο της δικογραφίας», γεγονός που οδήγησε σε ελλιπές κατηγορητήριο και επέρριψαν ευθύνες στις δικαστικές αρχές για το γεγονός ότι δεν διερευνήθηκαν οι ποινικές ευθύνες και στελεχών της HELLENIC TRAIN. Επεσήμαναν ότι επιβεβαιώθηκε ο Σύλλογος ως προς τις καταγγελίες του σχετικά με την αίθουσα στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ όπου διεξάγεται η κύρια δίκη των Τεμπών, καθώς δεν έλειπε μόνο η πιστοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αλλά έπρεπε να απομακρυνθούν και ανενεργές δεξαμενές προπάνιου από το υπόγειο του κτιρίου. «Οι 100 νέες θέσεις που προέκυψαν μετά τη νέα τροποποίηση της αίθουσας δεν λύνουν το πρόβλημα. Η αίθουσα δεν είναι λειτουργική για αυτή τη μεγάλη δίκη», τόνισε η κ. Βασσάρα.

Εκτενής ήταν η αναφορά των δύο μελών του Δ.Σ. του συλλόγου και στην αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος. Ο Παύλος Ασλανίδης υπέδειξε ως «αποκλειστικό υπεύθυνο για την συγκάλυψη τον υπουργό Δικαιοσύνης», ενώ η Ελένη Βασσάρα, αναφερόμενη στον Χρήστο Τριαντόπουλο, υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό τότε, σημείωσε, «είναι απλοί κρίκοι στην αλυσίδα της εγκληματικής πολιτικής που ακολουθούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις στον βωμό του κέρδους».

«Με την αλλοίωση που έγινε στον τόπο του εγκλήματος εξαφανίστηκαν πάρα πολύ στοιχεία. Το ξυλόλιο βρήκε το Γενικό Χημείο του Κράτους. Κανείς από εμάς δεν μίλησε για ξυλόλιο. Μας ειρωνεύονται για «ξυλολιάδες», ενώ από την αρχή μιλάμε για ένα απροσδιόριστο, εύφλεκτο υλικό. Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στην επιστήμη», τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης.

Ως ένα ακόμη εμπόδιο στην προσπάθεια γονιών, συγγενών θυμάτων και επιζώντων να φτάσουν στην αλήθεια χαρακτήρισαν την παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης στη διάρκεια διεξαγωγής της δίκης, ενώ ο Παύλος Ασλανίδης επεσήμανε ότι με τη στάση της κυβέρνησης απέναντι σε συγγενείς θυμάτων αποδεικνύεται ποιος δεν θέλει να προχωρήσει η δίκη και να αποκαλυφθεί η αλήθεια.