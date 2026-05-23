Προσπάθεια του υπουργείου Δικαιοσύνης να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την προσφυγή της Κοβέσι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιβολή κυρώσεων στη χώρα μας σχετικά με την παραβίαση του κράτους δικαίου. Αρνείται το υπουργείο Δικαιοσύνης πως αιφνιδιάστηκε η Κοβέσι από την τροπολογία της κυβέρνησης για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων.

Τις δηλώσεις της Λάουρα Κοβέσι, πριν από έναν ακριβώς μήνα, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, επικαλούνται αρμόδιες πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης για να απαντήσουν στην επιστολή «κόλαφο» που απέστειλε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας ουσιαστικά να ενεργοποιηθεί ο νόμος που προβλέπει κυρώσεις σε κράτη μέλη για παραβίαση της αρχής του κράτους δικαίου.

Παραβλέποντας το γεγονός πως η τοποθέτηση αυτή της κ. Κοβέσι είχε γίνει πριν προωθηθεί η επίμαχη νομοθετική ρύθμιση η οποία, κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, περιορίζει τις εξουσίες της στις διερευνώμενες υποθέσεις των πολιτικών προσώπων αλλά προτού αποφασιστεί η διετής και όχι πενταετής παράταση της θητείας των τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων στη χώρα μας, πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης, θεωρούν πως αυτή αποτυπώνει την «πραγματική διάσταση της συνεργασίας» μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης, η κ. Κοβέσι «αναγνώρισε δημόσια πως «ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση τόσο για την επιτάχυνση των διαδικασιών όσο και για τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν την αποτελεσματικότητα των ερευνών». Άρα, δεν τίθεται, κατ’ αυτές, «κανένας αιφνιδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» και «ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του».

Συγκεκριμένα, πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης επικαλούνται τις δηλώσεις της κ. Κοβέσι στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στις 23 Απριλίου 2026, στις οποίες χαρακτήριζε την συνάντηση που είχε προηγηθεί με τον υπουργό Εσωτερικών «πολύ καλή» σημειώνοντας πως «θα έχουμε περισσότερους πόρους για να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτήν την έρευνα» και εστίαζε στην συζήτηση που είχε με τον υπουργό Δικαιοσύνης.

«Είχα αυτή τη συζήτηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αλλαγές στη νομοθεσία. Κατάλαβα ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά. Και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Εξέφρασα επίσης μία άποψη. Και πάλι, δεν είναι ότι ζήτησα κάτι από τις ελληνικές αρχές, αλλά έχουμε μια επισκόπηση 24 διαφορετικών δικαστικών συστημάτων και έχουμε μια καλή άποψη του τι πρέπει να γίνει» ανέφερε η η Ευρωπαία Εισαγγελέας κ. Λάουρα Κοβέσι με τις πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης να σχολιάζουν ότι οι συγκεκριμένες δημόσιες τοποθετήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως «αποτυπώνουν με σαφήνεια την πραγματική διάσταση της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

«Η ίδια η κ. Κοβέσι αναγνώρισε δημόσια ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση τόσο για την επιτάχυνση των διαδικασιών όσο και για τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν την αποτελεσματικότητα των ερευνών. Είναι συνεπώς προφανές ότι δεν υπήρξε κανένας αιφνιδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.