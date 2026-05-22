«Είναι λυπηρό που ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαθέτει εαυτόν ως όργανο παραπληροφόρησης», σημειώνει ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο κ. Φλωρίδης, με περισπούδαστο ύφος, απηύθυνε ειρωνείες περί "φωστήρων". Ως γνήσιος φωστήρας ο ίδιος δήλωσε πως οι κοινοί στόχοι ΕΥΠ - Predator ήταν 11, ενώ όπως έχει προκύψει από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ήταν 27», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τα όσα είπε από τα υπουργικά έδρανα ο υπουργός Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της συζήτησης επί του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.

«Προκειμένου, δε, να καλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί, επιστράτευσε μια σοφιστεία ότι δήθεν δεν είχε λόγο η κυβέρνηση να παρακολουθεί μέσω Predator γιατί μπορούσε να παρακολουθεί μέσω ΕΥΠ. Πάλι αδιάβαστος.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η έναρξη παρακολούθησης από τη μια πηγή ξεκινά ακριβώς όταν τελειώνει από την άλλη.

Δεν γνωρίζει ο Υπουργός ότι η παρακολούθηση μέσω ΕΥΠ δίνει πρόσβαση μόνο σε συμβατικές συνομιλίες, ενώ η παγίδευση μέσω Predator δίνει πρόσβαση σε όλες τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές, την κάμερα, το μικρόφωνο και τις φωτογραφίες του κινητού τηλεφώνου;

Παγιδεύτηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης στο ίδιο του το ψέμα», συνέχισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: «Τώρα το πόσο νόμιμες ήταν οι επισυνδέσεις της ΕΥΠ, μας το είπε ο κ. Δεμίρης που δήλωσε ότι δεν έχει βρει τις αιτήσεις για την έγκριση των επισυνδέσεων.

