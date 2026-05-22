Στο μέτωπο των εξαγορών, η CrediaBank προχώρησε πρόσφατα στην απόκτηση του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή, κίνηση που ενισχύει την παρουσία της στις επενδυτικές υπηρεσίες και διευρύνει τις πηγές εσόδων από προμήθειες.

Το 2026 θα αποτελέσει έτος εδραίωσης για την CrediaBank, σηματοδοτώντας την είσοδο της τράπεζας σε μια νέα φάση ανάπτυξης, εξωστρέφειας και διαφοροποίησης εσόδων, όπως ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Παρουσιάζοντας το στρατηγικό σχέδιο της επόμενης ημέρας, η διοίκηση έθεσε στο επίκεντρο τέσσερις βασικούς άξονες ανάπτυξης: την περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα, την επέκταση στη Μάλτα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη μέσω στοχευμένων συνεργασιών και εξαγορών.

Όπως ανέφερε η κ. Βρεττού, η τράπεζα επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά, δίνοντας έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υιοθετώντας στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης με προσεκτική τιμολογιακή και πιστοδοτική πολιτική.

Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για την ενσωμάτωση της HSBC Malta, με τη συναλλαγή να εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2027, μετά τις απαραίτητες εποπτικές εγκρίσεις και την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των λειτουργικών συστημάτων. Η διοίκηση σημείωσε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ο σχεδιασμός του νέου προϊοντικού χαρτοφυλακίου, καθώς και η αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, μέσω τριετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους 60 εκατ. ευρώ. Το σχέδιο προβλέπει πλήρη αναβάθμιση των ψηφιακών καναλιών και των εσωτερικών λειτουργιών της τράπεζας, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη και τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Στο πλαίσιο αυτό, το νέο e-banking και mobile banking αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία εντός του τέταρτου τριμήνου του έτους.

Ταυτόχρονα, η διοίκηση αποκάλυψε την υπογραφή δεσμευτικού προσυμφώνου για την εξαγορά της ασφαλιστικής «Ευρώπη», χαρακτηρίζοντας τη συναλλαγή στρατηγικής σημασίας για την τράπεζα. Όπως επισημάνθηκε, η εταιρεία διαθέτει ισχυρή θέση στην ασφάλιση περιουσίας και ένα πλήρως καθετοποιημένο μοντέλο λειτουργίας που συνδυάζει underwriting και brokerage.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τον κεφαλαιακό δείκτη της τράπεζας κατά περισσότερες από 100 μονάδες βάσης, ενώ τα κέρδη προ φόρων της ασφαλιστικής προβλέπεται να αυξηθούν από περίπου 20 εκατ. ευρώ το 2026 σε περίπου 45 εκατ. ευρώ έως το 2028, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών. Παράλληλα, η CrediaBank εκτιμά ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε αύξηση περίπου 8% των κερδών ανά μετοχή έως το 2028.

Η κ. Βρεττού παρουσίασε και τους μακροπρόθεσμους στόχους του ομίλου, σημειώνοντας ότι το χαρτοφυλάκιο δανείων αναμένεται να ξεπεράσει τα 14 δισ. ευρώ, τα ενσώματα ίδια κεφάλαια να προσεγγίσουν τα 2 δισ. ευρώ, ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων προβλέπεται να υπερβεί το 18%. Παράλληλα, τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 325 εκατ. ευρώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική στόχευση της τράπεζας για βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της κερδοφορίας.

