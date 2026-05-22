Η CrediaBank κατέγραψε θετική επίδοση στο πρώτο τρίμηνο του 2026, παρουσιάζοντας επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη μετά φόρων ύψους 13 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17% σε ετήσια βάση, ενώ τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε νέο ιστορικό υψηλό στα 24,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 26% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Καθοριστικός παράγοντας για την κερδοφορία αποτέλεσε η ισχυρή ανάπτυξη των βασικών εσόδων του ομίλου, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση και ανήλθαν στα 57,7 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα συνολικά επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12%, φτάνοντας τα 61,2 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα συνέχισε με υψηλές ταχύτητες στο μέτωπο της πιστωτικής επέκτασης, καταγράφοντας νέες εκταμιεύσεις ύψους 964 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, αυξημένες κατά 43% σε ετήσια βάση. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή πιστωτική επέκταση σχεδόν διπλασιάστηκε και διαμορφώθηκε στα 459 εκατ. ευρώ, έναντι 233 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων, εξαιρουμένων των ομολόγων τιτλοποιήσεων, αυξήθηκαν κατά 40% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τα 4,9 δισ. ευρώ, με ρυθμό ανάπτυξης υπερπενταπλάσιο σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα. Την ίδια ώρα, το ενεργητικό του ομίλου ενισχύθηκε κατά 19%, φτάνοντας τα 8,5 δισ. ευρώ.

Σημαντική ήταν και η ενίσχυση των εσόδων από τόκους και προμήθειες. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 28% και διαμορφώθηκαν στα 46,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατέγραψαν άλμα 55%, αγγίζοντας τα 11 εκατ. ευρώ, με ώθηση από τις εκταμιεύσεις δανείων, τη διαχείριση κεφαλαίων και τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα.

Παράλληλα, η CrediaBank βελτίωσε περαιτέρω την αποδοτικότητά της, με τον δείκτη κόστους προς επαναλαμβανόμενα έσοδα να υποχωρεί στο 60,7% από 65,2% ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ οι καταθέσεις ξεπέρασαν τα 6,8 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 14% σε ετήσια βάση.

Στο μέτωπο της ποιότητας ενεργητικού, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό 2,5%, από 2,9% το προηγούμενο τρίμηνο, με παράλληλη ενίσχυση του δείκτη κάλυψης στο 54,7%.

Η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας ενισχύθηκε σημαντικά μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 16,6%, σημαντικά υψηλότερα από τις εποπτικές απαιτήσεις, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (TCR) ανήλθε στο 22,4%.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, χαρακτήρισε το πρώτο τρίμηνο ως την καλύτερη επίδοση των τελευταίων ετών, υπογραμμίζοντας ότι η καθαρή πιστωτική επέκταση-ρεκόρ και η ισχυρή αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου επιβεβαιώνουν τη στρατηγική ανάπτυξης της τράπεζας. Παράλληλα, ανέδειξε ως κομβικό σημείο την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου, η οποία υπερκαλύφθηκε σχεδόν τέσσερις φορές, προσελκύοντας ισχυρό ενδιαφέρον από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

Η CrediaBank προχωρά πλέον στην επόμενη φάση ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στην επέκταση στην ελληνική αγορά, στην ενσωμάτωση της HSBC Malta, στον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω επενδυτικού προγράμματος 60 εκατ. ευρώ και στην ενίσχυση των εργασιών wealth management και bancassurance μέσω στοχευμένων εξαγορών και συνεργασιών.