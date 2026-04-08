Η Διευθύνουσα Σμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, κήρυξε σήμερα την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με αφορμή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 375 εκατομμυρίων νέων μετοχών της τράπεζας, που προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η διαδικασία συγκέντρωσε προσφορές που ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, με τη ζήτηση να υπερβαίνει κατά περίπου τέσσερις φορές το ζητούμενο ποσό. Περίπου το 80% των νέων μετοχών κατανεμήθηκε σε ξένους επενδυτές, ενώ συμμετείχαν θεσμικοί επενδυτές και ιδιώτες. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, η τράπεζα αριθμεί περίπου 10.700 μετόχους και το ποσοστό ελεύθερης διασποράς διαμορφώνεται κοντά στο 29,9%.

Η κα Βρεττού ανέφερε ότι η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης επιτρέπει την επέκταση δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και την εξέταση εξαγορών. Όπως σημείωσε, η τράπεζα είναι ανοικτή σε κινήσεις στον χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό τομέα, εφόσον προκύπτουν οι κατάλληλες συνθήκες. Σε διαφορετική περίπτωση, εξετάζεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Στο επιχειρηματικό πλάνο περιλαμβάνεται η ενίσχυση δραστηριοτήτων στους τομείς bancassurance και asset management, καθώς και η αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων. Παράλληλα, προχωρά η διαδικασία ενσωμάτωσης της HSBC Malta, με εκτιμώμενη ολοκλήρωση τον Μάρτιο του 2027.

Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον επιτοκίων, η κα Βρεττού εκτίμησε ότι εντός του 2026 ενδέχεται να πραγματοποιηθούν δύο αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά 25 μονάδες βάσης η καθεμία. Όπως ανέφερε, κάθε τέτοια αύξηση αντιστοιχεί σε ενίσχυση των επιτοκιακών εσόδων κατά περίπου 5 εκατ. ευρώ για την CrediaBank και επιπλέον 5 εκατ. ευρώ από τη δραστηριότητα στη Μάλτα.

Αναφορικά με τη μετοχική σύνθεση, η συμμετοχή του Υπερταμείο διαμορφώνεται σε ποσοστό λίγο άνω του 29%, ενώ, όπως επισημάνθηκε, δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα του Δημοσίου. Οι βασικοί μέτοχοι περιλαμβάνουν επίσης ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα, χωρίς κανέναν μέτοχο να υπερβαίνει το 5% εκτός των κύριων συμμετοχών.